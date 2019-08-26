لنهار/ سابين عويس

كتبت عن المخاوف الاقتصادية بعد صدور تصنيفي الوكالتين الدوليتين ستاندر أند بورز وفيتش وما رتّبا من تداعيات سلبية على المشهد المالي والاقتصادي، وعرضت للمخاوف الأمنية بعد الاعتداء الإسرائيلي السافر على السيادة اللبنانية والذي تمثّل بسقوط طائرتين من دون طيار في ضاحية بيروت الجنوبية، وقالت إن لبنان ليس في حاجة إلى حوار اقتصادي وهو لا يملك ترف هدر الوقت على حوار كهذا، ما لم تكن النية من ورائه إعادة النظر بالسياسات القائمة، فالتشخيص واضح والأزمة ظاهرة والمعالجات موجودة.

البناء/ ناصر قنديل

قرار الردّ الذي أعلنه السيد نصرالله على عمليات الضاحية وجنوب دمشق ترجمة لمعادلة الردع التي ستكون من عيار جديد في رسم قواعد الاشتباك، حيث الرد من أي مكان في لبنان وفي أي مكان في فلسطين المحتلة لا يزال غامضاً، وعلى عقول قادة كيان الاحتلال وجيشه ومخيّلاتهم أن تبقى تشتغل حتى الموعد الذي ستحدّده قيادة المقاومة، وفي الانتظار حرب استنزاف قائمة بذاتها، ومثلما كان الحال بعد عملية القنيطرة مطلع العام 2015، وكثر الكلام عن أن المقاومة لن تردّ لأن إيران منشغلة بمفاوضاتها على ملفها النووي ولن تفرّط باللحظة وستضغط على المقاومة، وجاءت الوقائع تقول إن المقاومة لا تعمل على الساعة الإيرانية بل على الساعة اللبنانية وكان الرد مزلزلاً. هذه المرة سيكون الرد مبركناً، وعلى الذين يراهنون على دور التفاوض مع إيران في تجميد ردّ المقاومة أن يقفوا من الآن على رجل ونصف ويديروا وجوهم إلى الحائط.

الجمهورية/ جوني منير

توقع أن يكون لحزب الله رد انتقامي على ما حصل له في الضاحية الجنوبية بعد الاعتداء الإسرائيلي على مكاتبه الإعلامية بطائرتين مسيّرتين وبعد سقوط عنصرين له قرب دمشق جراء غارة إسرائيلية.

الديار/ ابتسام شديد

قالت إنه بأقل من أسبوع استكمل رئيس الجمهورية لقاءاته السياسية بمكوّنات الجبل وكان آخرها لقاء بيت الدين مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ترافقه زوجته نورا ونجله النائب تيمور جنبلاط ليكتمل مشهد التهدئة والاستقرار السياسي ولمّ الشمل للانطلاق بعجلة الدولة إلى التعيينات ومحاصرة المخاوف المالية والاقتصادية التي تتهدد الوضع الداخلي. وتؤكد الأوساط أن عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية التي سبقت حادثة قبرشمون بين الزعامات الدرزية غير متوفرة حالياً بانتظار تبيان المسار القضائي للحادثة خصوصاً أن الحزب الاشتراكي تعهد في اجتماع بعبدا بتسليم 13 شخصاً إلى التحقيق كما أن العودة إلى المسار الطبيعي ينتظر ما سيحصل في موضوع التعيينات.