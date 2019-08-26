الوكالة الوطنية للإعلام

بو صعب: الاعتداء الإسرائيلي هو الأخطر منذ 2006 كونه مس بأمن المدنيين وشكل خطراً على الملاحة الجوية

ندد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، بـ"الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي تم تنفيذه بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين خرقتا الأجواء اللبنانية، فسقطت إحداهما أرضاً، وانفجرت الأخرى في الجو متسببة بأضرار في المباني". واعتبر أن "هذا الخرق للقرار 1701 هو الأخطر منذ العام 2006 كونه مس بأمن المدنيين، وشكل خطراً على الملاحة الجوية"، داعياً المجتمع الدولي "إلى عدم السكوت عن هذه السابقة الخطرة التي لا تشكل انتهاكاً لسيادة لبنان فحسب بل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أيضاً".

وكالة الأناضول

تحييد 24 إرهابيا من "بي كا كا" داخل وخارج تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 24 إرهابيًّا من "بي كا كا" في غارات جوية داخل وخارج حدود البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول العمليات التي قامت بها القوات المسلحة التركية. وأوضح البيان أن القوات التركية استطاعت تحييد 11 إرهابياً داخل حدود البلاد، و13 آخرين خارج تركيا. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق. يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وكالة أنباء رويترز

ميركل: علينا أن نستخدم كل السبل لتخفيف التوتر مع إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المحادثات بين وزيري الخارجية الإيراني والفرنسي، كانت على هامش قمة مجموعة السبع وإن كل فرصة يجب اغتنامها لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت ميركل للصحفيين "علينا أن نجد سبيلاً لخفض التصعيد. إذا لم يحدث.. علينا أن نخشى أن تتخلى إيران عن مزيد من التزاماتها (في الاتفاق النووي).

وكالة فرنس برس

المحادثات مع ظريف "إيجابية وستتواصل" (الرئاسة الفرنسية)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات حول النووي الإيراني بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمسؤولين الفرنسيين على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس، كانت "إيجابية" و "ستستمر". استمرت الاجتماعات نحو ثلاث ساعات، أولاً مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، ثم مع الرئيس إيمانويل ماكرون لمدة نصف ساعة في مبنى بلدية بياريتس. وأعلنت الرئاسة مشاركة مستشارين دبلوماسيين ألمان وبريطانيين في جزء من اللقاء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجامعة العربية تدين الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية

أدانت الجامعة العربية، الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية. ودعت الجامعة العربية في بيان رسمي إلى ضرورة عدم التصعيد وضبط النفس، وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تضامن الجامعة مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان. وأشارت الجامعة إلى أنها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وبالأخص في المجال الجوي، والتي وقع آخرها بالعاصمة بيروت.