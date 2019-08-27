لبنان الحر

نظّم جهاز الشهداء والمصابين والأسرى بالتعاون مع منطقة زحلة في حزب "القوات اللبنانية" مسيرة برعاية رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، ممثلاً بالنائب ​أنطوان حبشي​، بعنوان "عا دعساتكن" من ​عيون السيمان​ إلى وادي العرايش، واعتبر حبشي في كلمة له للمناسبة، أن "في زمن الحصار كان البعض يتساءل ماذا بإمكان أهالي زحلة أن يفعلوا بوجود السهل المفتوح والدبابة؟ هل بإمكانهم ​المقاومة​؟ كانوا يعتبرون أن زحلة حدودها مقفلة من خلال العامل الطبيعي ألا وهي الثلوج، كما سألوا، هل باستطاعة زحلة مواجهة القوى الكبيرة للجيش السوري الذي كان يقصف حمص وحماة في الوقت ذاته؟".

صوت لبنان

أشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن "​مجلس الوزراء​ ليس مجلساً بلدياً مع احترامي للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعي للاجتماع غداً في ​بيت الدين​ لبحث تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين الأخيرين في الضاحية و​قوسايا​".

radio orient

أكد الوزير السابق ​غازي العريضي​ أنه "اليوم وللأسف، تستقوي ​إسرائيل​ بهذا الموقف العربي المراهن عليها وعلى ​أميركا​ والذي يعتبر أن ​إيران​ هي العدو، ثمة مشاكل كبرى مع إيران، هذا نقاش يطول، ولكن لا يمكن أن تكون إسرائيل هي الصديق أو الحليف أو الشريك الذي يؤمّن أمناً واستقراراً في المنطقة، ويعمّم الديمقراطية ويبني نظاماً جديداً في ​الشرق الأوسط​ قائماً على العدالة و​الأمن​ والمساواة والاستقرار والازدهار، وكل ما يطرح في هذا الموضوع هو محاولة بيع فلسطين إلى إسرائيل وسيدفع الثمن العرب الذين يملكون إمكانات هائلة، وطاقات بشرية، علمية، فكرية، سياسية، اقتصادية ومالية استثنائية لا تملكها دول أخرى، وفي المقابل ماذا يفعلون، يخضعون لتهديدات ترامب "عليكم أن تدفعوا" وهم يدفعون، ​الدول العربية​ تدمّر وإسرائيل تفيد من هذا الدفع من الناحيتين المادية والسياسية في إطار مشروعها".

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله ​السيد ابراهيم أمين السيد​ إثر تفقده مقر العلاقات الإعلامية لحزب الله في معوض أن "مراكزنا مهما كان عنوانها هي مراكز مقاومة ومراكز الجهاد، والناس الذين يعيشون في محيط مراكزنا هم من شعب ​المقاومة​ وشعب الجهاد، والشباب العاملين في هذه المراكز هم من شباب المقاومة ومراكزنا من محاور ومواقع المقاومة العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية، طبعاً أنا لم آت لأتضامن معهم لأنني لا أتضامن مع نفسي لأن الشباب المتواجدين هم أنفسنا".

صوت المدى

تسلم وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ نسخاً عن أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد في ​لبنان​ تمهيداً لتقديمها في وقت لاحق، إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

والسفراء الجدد هم: - ​الهند​ سهيل آجاز خان - ​البرتغال​ ماريا مانويللا فريتاس بايروس - ​نيوزيلندا​ غريغ ديفيد لويس - ​غواتيمالا​ لويس راوول استيفيز لوبيز - ​جورجيا​ زازا كانديلاكي - ​البوسنة والهرسك​ ماتو زيكو - ​البيرو​ بول باريديس بورتيلا.