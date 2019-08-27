تسود حالة تأهب وجهوزية مرتفعة في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ونقلت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير لها عن مسؤول أمني أن التخوف في جهاز الأمن هو أن الأحداث في الشمال ستكثف الأنشطة في جبهات أخرى وقد تؤدي إلى تصعيد شامل، وقدّر ضابط كبير أن يحصل رد حزب الله في الأيام المقبلة.

قال المحلل العسكري في يديعوت أحرنوت إن الجيش عزّز منظومة متعلقة بجمع المعلومات الاستخباراتية وقدرات إطلاق النار من أجل مواجهة أي تطور على الحدود، وأن الجيش يأخذ في الحسبان تنفيذ هجوم انتقامي ويجري فحص ما إذا كان صبر الإيرانيين قد نفذ.

قال عضو المجلس الوزاري المصغر غالانت: إننا لن نقبل بخرق الهدوء في الجنوب (غزة) وعندما تكون هناك حاجة سنعمل بقوة، وتابع: رغم ذلك فإن الحرب هي الخيار الأخير وعلينا استنفاذ كافة الإمكانيات قبل أن نصل إلى هذا الوضع ويحظر أن نتسرع وسوف نحدد التوقيت والشروط. وأعلن غالانت أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد تهديدات حزب الله وإيران.

أعلن نتنياهو عن إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة دوليف وسط الضفة الغربية ضمن خطة توسيع المستوطات، وتشمل الخطة بناء 300 وحدة استيطانية. وكرّر نتنياهو الذي سيصادق على الخطة: إننا نعمّق جذورنا ونضرب أعداءنا وسنواصل تعزيز الاستيطان.

ذكرت القناة الـ13 أن الجيش الإسرائيلي منع المركبات العسكرية من السير على الطريق القريبة من الحدود حتى لا يمنح حزب الله فرصة إصابة أهداف بشكل سهل.

حذرت الخارجية الروسية من اندلاع نزاع عسكري عقب تصعيد التوتر بسبب العمليات الإسرائيلية وأن هذه العمليات قد تؤدي إلى نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته في إشارة إلى العمليات التي نفذتها إسرائيل في سوريا ولبنان.