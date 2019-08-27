الشرق الأوسط" أعلن الرئيس الفرنسي أمس خلال اختتام قمة السبع التي انعقدت في منتجع بيارتيز أن الظروف قد توافرت للقاء بين الرئيسين الأميركي والإيراني وبالتالي التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني. كما أعرب عن أمله في أن يحصل اللقاء الذي وصفه بـ"الواقعي" في الأسابيع المقبلة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استعداده لمثل هذا اللقاء إذا توافرت الشروط لذلك، ودعا ترامب الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إنه نيبغي على إيران أن تكون طرفاً جيداً ولا يمكن أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن كان ذهابي إلى اجتماع يمكن أن يقود إلى الازدهار في بلد وإلى تسوية مشاكل الناس فلن أتردد في ذلك.

"الجمهورية" قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الجمهورية الإسلامية في إيران باعت النفط الذي تحمله الناقلة التي احتجزتها سلطات جبل طارق، ولم يحدّد ربيعي هوية المشتري أو إذا كان بيع الشحنة تمّ قبل احتجاز السفينة في 4 تموز أو بعده.

"اللواء" بدأ وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أمس، جولة آسيوية من بكين حيث سيقدم خريطة طريق مدتها 25 عاماً تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الصين، والتقى ظريف نظيره الصيني وانغ بي وأكّدا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

"الشرق الأوسط" قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس إنه لا حاجة للتوسط بين باكستان والهند حول التوتر في كشمير لأن رئيس الوزراء الهندي يشعر بأنه يسيطر على الوضع وذلك خلال لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

"الشرق الأوسط" أعلن وزير الدفاع التركي أمس أن بلاده ستتسلم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" ابتداءً من يوم الثلاثاء.

"الجمهورية" أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أنه أكثر تفاؤلاً بقليل بإمكان التوصل لاتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد المحادثات التي أجرها في اليومين الماضيين خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز.