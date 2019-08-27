"الجمهورية" توقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس دخول قوات بلاده البريّة إلى شرق الفرات في وقت قريب جداً وقال: أولويتنا هي الحوار والتعاون لكننا لا نريد أن نواجه مماطلة، لافتاً إلى أن أنقرة جاهزة ومستعدّة لتنفيذ خططها الخاصة.

"الشرق الأوسط" أكد مصدر مقرّب من قوات الجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية أمس أن مجموعات من مسلحي المعارضة ما زالت في محيط النقطة التركية وبداخلها.

"الشرق الأوسط" أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل عن اعتقادها بوجود فرصة أمام العملية السياسية في سوريا مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة للدستور أحرزت تقدماً.

"الشرق الأوسط" أنشأت القوات الخاصة والشرطة العسكرية الروسية نقطة جديدة لها في ريف حماه شمال سوريا والتي أصبحت مطوّقة من الحكومة السورية التي سيطرت على المنطقة.

"اللواء" نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله أمس إن هجوم الحكومة السورية في إدلب المدعومة من روسيا لا يخالف أي اتفاقات مع تركيا.

"الشرق الأوسط" يقترب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من السيطرة على مدينة غريان التي كان يستخدمها قاعدة رئيسة لحملته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

"الجمهورية" جدّدت السعودية والإمارات أمس دعوتها إلى الانفصاليين والحكومة للتفاوض والحوار من أجل التهدئة في جنوب اليمن الذي يشهد موجهات دامية.

"الجمهوية" بدأت السلطات العراقية التحقيق في الغارة التي نفذتها طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان على قوات الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية.