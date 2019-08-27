الأنباء - الكويت

ترامب عن تجربة بيونغ يانغ الصاروخية: "لست مسروراً" لكنها لا تخرق اتفاقاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "ليس مسرورا" بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة، وقلل من أهميتها. وقال ترامب لصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع لست مسرورا من ذلك، لكن أكرر أن ليست فيها خرقاً للاتفاق، وذلك بعدما أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة، كما أعلن الإعلام الرسمي الكوري الشمالي.

الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس أفغانستان

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية. وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

الوطن - عمان

الجيش الكوري الجنوبي يطلق تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

بدأ الجيش الكوري الجنوبي بصورة مفاجئة تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو التي تقع أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية بعد أن تم تأجيلها سابقاً خوفاً من تأثيرها على العلاقات الثنائية مع اليابان التي تطالب بأحقيتها في السيطرة على الجزر، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.