البناء/ ناصر قنديل

قال إن جولة التصعيد التي افتتحها قادة كيان الاحتلال تأتي لأنهم يدركون أن اللحظة حرجة وأن لا حرب، بل إن إقفال الملفات المفتوحة يقترب، وعليهم فعل المستحيل ليتم ذلك وقد وضعوا خطوطهم الحمراء ورسموا قواعد الاشتباك التي يستطيعون التعايش معها طويلاً. وهكذا ظهرت هنا المعادلة المحددة بين مشروع إسرائيلي يريد تطوير ما كان بيده من حرية حركة لطائراته المسيّرة في شؤون الاستطلاع ليجعلها حرية حركة في ميدان التنفيذ. وبالمقابل مشروع المقاومة الذي وجدها فرصة لرفع سقفه وتكريس معادلة نهاية زمن الطائرات الإسرائيلية المسيّرة في الأجواء اللبنانية، وعلى حافة الهاوية ستدور رحى المواجهة التي ستسفر عن حصيلة قواعد الاشتباك الجديدة، مع الفارق الدائم بين من يقدم على خطواته لأنه يحتاجها وليس واثقاً من قدرته عليها، وبين من يقدم على خطواته لأنها حقه وهو واثق من قدرته عليها.

الأخبار/حبيب معلوف

تساءل هل تنتهي جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لملف النفايات، اليوم، من دون تحقيق تقدّم أو خرق نوعي؟ وقال: لا شك في أن موضوع النفايات بات أكثر تعقيداً من ذي قبل، بسبب سيطرة أصحاب المصالح على طرق إدارته وعلى التلزيمات، وبسبب ضعف الإدارة الرسمية، ولا سيما في وزارة البيئة، وبسبب الطرق الشعبوية في إدارة المعارضة للخطط العشوائية للحكومة التي أنتجت منطقة من انعدام الثقة بين المواطن والمسؤول، لتصبح قضية الثقة العنصر الحاسم في إفشال أي حل وفي زيادة الأزمة تأزماً. انطلاقاً من كل ذلك، لا يفترض أن ننتظر الكثير من جلسة اليوم، لأن الصورة لن تتغير بين ليلة وضحاها، واستعادة الثقة تحتاج إلى عمل جبار، في وقت تخلو فيه الساحة حالياً من الجبابرة للإنقاذ.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية وعناصر من حزب الله في سوريا، والهجوم على مواقع الجبهة الشعبية – القيادة العامة في قوسايا البقاعية. ورأى أن رد المقاومة سيكون حازماً وموضعياً وسيأتي مدروس المقادير ومتلائماً مع طبيعة الاعتداء الإسرائيلي المستجد، وسيمنع تل أبيب من محاولة فرض قواعد اشتباك جديدة عليه في لبنان وسوريا.

نداء الوطن / غادة حلاوي

قالت إنه بحسب المعلومات المستقاة من "حزب الله" الذي لا يستبعد من بين فرضياته أن يكون المقصود إجراء نوع من المسح الجوي وجمع المعلومات تحضيراً لتنفيذ أي نوع من العمليات الأمنية بما فيها عمليات الاغتيال لاحقاً، فإنه قد لا يكون المقصود استهدافاً لشخصية ما، إنما التحضير لعمل ما، خصوصاً وأن إسرائيل قامت بعشرات عمليات المسح المماثلة من قبل، لكن ما أضاء هذه المرة على الموضوع هو سقوط الطائرة المسيّرة الأولى وانفجار الثانية. ومهما كانت الفرضيات والاستنتاجات والنتائج المنبثقة منها لاحقاً فهذا يعني حقيقة مؤكدة يختصرها "حزب الله" بالعبارة التالية: "بتنا في بداية مرحلة جديدة تحسب فيها الأمور بدقة بالغة، وقد تتدحرج في أي لحظة، وتدفع في اتجاه المواجهة، وفي حال وصلنا إلى المواجهة فلن تكون محصورة في مكان وإنما ستفتح الجبهات وهذا ما سيجعل الإسرائيلي وغيره يعد لحسابات كبيرة. ذلك أن المقاومة لن تسمح أبداً بالمس بمعادلات الردع التي تم تثبيتها في سنوات بعيدة".