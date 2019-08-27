The Washington Post

إلقاء اللوم على إسرائيل في هجمات استهدفت 3 بلدان في الشرق الأوسط ومنسوب التوترات يتصاعد

تصاعدت حدة الهجمات ضد القوات المتحالفة مع إيران في ثلاث دول وقد ألقي باللوم على إسرائيل المتهمة برفع منسوب التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأثار تهديدات بالانتقام وزاد من المخاوف من اندلاع نزاع أكبر في المنطقة.

واستهدفت الهجمات يومي السبت والأحد القوات الإيرانية ووكلائها في لبنان وسوريا والعراق، فيما بدا أنه تصعيد كبير للجهود الإسرائيلية لاحتواء توسّع النفوذ الإيراني في المنطقة مما قد يعرّض استمرار وجود القوات الأميركية في العراق للخطر ويُدخل لبنان في حرب جديدة.

كل الاعتداءات الأخيرة شابها الغموض الذي يخيّم بدوره على الصراع الغامض بين إسرائيل وإيران. وأكّدت إسرائيل أنها كانت مسؤولة فقط عن الهجوم الأول، الذي قصفت فيه طائراتها الحربية بحسب ما قال مسؤولون عسكريون إنها قاعدة تديرها إيران في سوريا وتستعد لشن هجوم كبير بطائرات مسيّرة على إسرائيل. وأعلن حزب الله بعد الاعتداء أن اثنين على الأقل من أعضائه قتلوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على القاعدة في سوريا.

بعد ساعات قليلة على ذلك أصابت طائرة بدون طيار محمّلة بالمتفجرات مبنى يضم مركزاً إعلامياً لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. واتهم حزب الله إسرائيل بتنفيذ أول هجوم إسرائيلي في لبنان منذ حرب 2006 وقال إنه سيرد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في لبنان من دون أن تؤكّد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.

في وقت لاحق من يوم الأحد، قُتل قائد في إحدى الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بلدة القائم في غرب العراق، مما زاد التوترات التي أثارتها سلسلة من الغارات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل على ما يبدو ضد الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق.

ويقول البروفسور في مادة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان إن "الإسرائيليين يقولون للجميع أنهم يوسعون نطاق هجماتهم ضد إيران وحلفائها وقد وقعت هذه الهجمات في مرحلة جديدة من المواجهة بين إسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من ناحية أخرى حيث تظهر إسرائيل مصممة على منع إيران من توسيع نفوذها في الشرق الأوسط".

The Guardian

زعماء الأحزاب الإيطالية "اقتربوا" من الاتفاق على ائتلاف حاكم

استمرت المحادثات بين قادة الحزب الديمقراطي الإيطالي حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين حيث سعىى المتفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تحالف محتمل يمكن أن يجنّب البلاد إجراء انتخابات مبكرة.

وانضم جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، إلى الاجتماع بين زعيم الحزب الديمقراطي نيكولا زينغاريتي ونظيره من حركة الخمس نجوم، لويجي دي مايو، في إشارة إلى أن زينغاريتي قد استسلم لمطالب حركة الخمس نجوم التي تفرض إعادة كونتي إلى منصبه.

وكان ترشيح كونتي العقبة الرئيسية في المحادثات بعد أن كان الأخير قد استقال من رئاسة حكومة ائتلافية مشؤومة بين حركة الخمس نجوم والرابطة اليمينية المتطرفة.

وقال مصدر مشارك في المناقشات قبل الاجتماع "إن الاتفاق قريب ولكنه لم يتأكد بعد" و"إذا تم ترشيح كونتي رئيساً للوزراء، فقد يكون ذلك في مقابل خسارة حركة الخمس نجوم لبعض الوزارات لصالح الحزب الديمقراطي" وقد يضطر دي مايو أيضاً إلى التنحي من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في المقابل.

ورفض زينغاريتي الرد على أسئلة حول عودة كونتي المحتملة بعد اجتماع أولي مع دي مايو في روما مساء الاثنين ، لكنه قال: "نحن على الطريق الصحيح. أنا متفائل بإبرام هذه الاتفاقية. تأليف حكومة أمر بالغ الأهمية ونحن أناس جادّون لا نريد حكومة تنتهي صلاحيتها بعد 14 شهراً".

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي كان متردداً حتى الأسبوع الماضي في التفاوض مع حركة الخمس نجوم، للصحافيين في وقت سابق إن إيطاليا تحتاج إلى حكومة تشكّل "نقطة تحول".

روسيا اليوم

الكرملين: روسيا سترد على تجارب الصواريخ الأميركية الأخيرة وستتخذ كل التدابير لضمان أمنها

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا سترد على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتجارب الصواريخ الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كانت صدرت تكليفات لوزارة الدفاع بإعداد رد على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتجارب الصواريخ الأخيرة: "ألم تسمعوا تكليفات الرئيس؟ تم إصدارها، بالطبع"​​​.

وأكد بيسكوف أنه بدون شك سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس بوتين بشأن إعداد الرد المناسب على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، قائلاً: "بالنسبة إلى الرد بالمثل، لا يوجد أي شك بأننا سنرد وسنتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا".

ورفض بيسكوف الربط بين المناورات العسكرية التي بدأت في جنوب روسيا بإجراءات الولايات المتحدة حيث قال: "هذا هو العمل المعتاد للجيش الروسي - إجراء مناورات، وهكذا دواليك وما إلى ذلك. بالنسبة إلى التفاصيل، أعتقد أنه لا بد من التوجه بالسؤال إلى وزارة الدفاع نفسها. لكن بشكل عام، كان هناك نشاط كبير إلى حد ما في البناء العسكري، والحفاظ على قواتنا في حالة جيدة".

يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن اختبارات الصواريخ الأميركية التي أجريت في 18 أغسطس، تؤكد المعلومات السابقة من روسيا بأن واشنطن كانت تطور الأسلحة المحظورة في السابق بموجب معاهدة الصواريخ (توقف العمل بالمعاهدة في 2 أغسطس الحالي). وقال بوتين إن روسيا لا تنوي الانخراط في سباق التسلح، وأوعز إلى وزارتي الدفاع والخارجية وغيرها من الوزارات بوضع تدابير للتحضير لرد متماثل.