وكالة الأناضول

أردوغان: نترقب دخول قواتنا البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهم يترقبون في وقت قريب جداً دخول القوات البرية التركية إلى منطقة شرق الفرات في سوريا، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بقضاء ملاذكرد بولاية موش خلال الاحتفال بالذكرى 948 لمعركة ملاذكرد التي انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين. وأشار إلى أنّ تركيا مستعدة تماماً لتنفيذ خططتها البديلة، في حال تم إجبارها على اتباع طريق آخر غير الذي تريده فيما يخص بشرق الفرات.

وكالة أنباء رويترز

روسيا: هجوم الحكومة السورية في إدلب لا يخالف أي اتفاقات مع تركيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن هجوم الحكومة السورية في إدلب المدعوم من روسيا لا يخالف أي اتفاقات مع تركيا، وقالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن هجمات الجيش السوري في شمال غرب البلاد تسبب أزمة إنسانية وتهدد الأمن القومي التركي، وطوقت القوات السورية مقاتلين من المعارضة وموقعاً عسكرياً تركياً في شمال غرب سوريا في هجوم لاستعادة الأراضي والبلدات التي فقدتها في بدايات الحرب.

وكالة فرنس برس

العراق يبدأ تحقيقاً حيال قصف طائرة "مسيرة إسرائيلية" غرب البلاد

بدأت السلطات العراقية التحقيق في الغارة التي نفذتها طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، بحسب الحشد الشعبي، أسفرت عن مقتل قيادي في هذا الفصيل المدعوم من إيران، في ظل مخاوف من تحول البلاد إلى ساحة حرب بالوكالة عن دول أخرى، وشنت طائرتان مسيرتان ضربة جوية على نقطة تابعة للواء 45 من قوات الحشد الشعبي في الأنبار قرب الحدود العراقية السورية غرباً، وأسفرت عن مقتل قيادي وإصابة آخر بجروح بالغة. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس، إن "تحقيقاً يجري حاليا لتحديد طبيعة الضربة، من دون إعطاء تفاصيل.