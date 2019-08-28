الديار

21 / 8 / 2019

هونغ كونغ تحذر من " إعصار اقتصادي" يلوح في الأفق

حذر بول تشان وزير مالية هونغ كونغ، من أنه يجب على المدينة التي تعاني الاحتجاجات أن تجهز نفسها ايضاً لـ" إعصار

اقتصادي" ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة في هونغ كونغ.

وتم تعديل قراءة نمو اقتصاد هونغ كونغ بالخفض في الربع الثاني من العام الجاري، حيث أثرت الاضطرابات الناتجة عن الاحتجاجات سلبا في النشاط الاقتصادي.

وذكرت وكالة " بلومبيرغ" للأنباء أن حكومة هونغ كونغ تبنت حزمة اتفاق بقيمة 2.4 مليار لمحاولة دعم الاقتصاد – وهي خطوة يشبهها تشان بمخزونات الطعام التي تجمعها الأسر لإعداد نفسها ضد أي إعصار.

21 / 8 / 2019

بعد " بريكست"... نظام جديد للهجرة

قالت بريطانيا إنها ستنهي قوانين الاتحاد الأوروبي لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد في 31 تشرين الأول، ولكن رئيس الوزراء تبوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ موقفاً معادياً للهجرة.

ولم تقل الحكومة البريطانية في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي سوى إن بريطانيا ستعمل على إنهاء حرية التنقل "بأسرع ما يمكن" في حالة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق انتقالي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية في بيان" حرية التنقل بوضعها الحالي ستنتهي في 31 تشرين الأول عندما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وبعد الخروج ستطبق الحكومة نظاماً حديداً للهجرة أكثر عدلاً يعطي أولوية للمهارات ولما يمكن أن يستطيع الناس أن يقدموه للمملكة المتحدة بدلاً من الاعتماد على المكان الذي جاء منه".

27 / 8 / 2019

60 مليار دولار خسائر 9 شركات... هونغ كونغ على أبواب "ركود اقتصادي"

يعاني اقتصاد هونغ كونغ، من مصاعب اقتصادية ربّما تدخله في موجة ركود، لكنها قد لا تكون وثيقة الصلة بما يحدث في الإقليم الصيني من أزمة سياسية في الوقت الحالي.

نفلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كانت مقدّمة لأوضاع اقتصادية غير جيّدة لهونغ كونغ، مشيرةً إلى أنها ربّما تدوق أبواب الركود الاقتصاد، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول موقعها المستقبلي كمركز مالي في خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الصحيفة: " رغم أن المشكلة ربما لا تكون في الاحتجاجات الممتدة منذ شهور، إلا أن تزامنها مع الحرب التجارية بين أميركا والصين تسببت بهبوط مبيعات التجزئة، وتعطلت صناعة التجزئة، وتراجع السياحة، بينما أصبحت سوق الأسهم في المدينة المقدّرة بخمسة تريليونات دولار في وضع صعب.

الشرق الأوسط

22 / 8 / 2019

صندوق النقد: سياسات ترمب الاقتصادية لن تصحح العجز التجاري

حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو التدخل في السوق، قائلاً إن هذا سيلحق ضرراً بعمل النظام النقدي العالمي، ويتسبب في معاناة لجميع الدول. وقال خبراء الاقتصاد في الصندوق، إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصين، وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة، لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري.

وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء في مدونة مستهدفاً الرئيس دونالد ترمب، الذي طالب باستمرار (الاحتياطي الفيدرالي) البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، وفي الوقت ذاته فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه سرقة. وأكدت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق غيتا غوبينات، أن إجراءات السياسات الأميركية تأتي بالنتائج المرجوة، وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأوضح الصندوق أنه "في مواجهة تباطؤ النمو والتضخم دون المستوى المستهدف، قام كثير من اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة (على السواء) بتخفيف السياسة النقدية بشكل مناسب، إلا أن هذا أثار مخاوف بشأن ما تسمى (سياسات الجار المتسول) ومخاوف من حرب العملة.

26 / 8 / 2019

اشتعال حرب التجارة الأميركية الصينية يجهض " تحسنات يوليو"

اظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس أن شهر يوليو (تموز) الماضي شهد نموا كبيرا في واردات رئيسية للصين من الولايات المتحدة، في مؤشر على أن حرب التجارة بين الطرفين كانت في طريقها للتحسن قبل التصعيد الأخير المتبادل بين الجانبين.

وأوضحت بيانات الجمارك الصينية أمس أن واردات الصين فول الصويا الأميركي تضاعفت 3 مرات في يوليو مقارنة بالعام السابق، وذلك مع وصول شحنات البضائع التي طلبتها الشركات الصينية خلال مرحلة الهدنة التجارية، التي أعلنت بالتزامن مع إعادة المباحثات بين الجانبين.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها فرض رسوم إضافية على كمية من السلع الأميركية، قيمتها 75 مليار دولار، وقالت إنها ستفرض المزيد من الرسوم على سلع أخرى.

والصين هي المنتج المهيمن في العالم للعناصر الأرضية النادرة، والتي تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الطبية، والإلكترونيات والصناعات الدفاعية. وقد لوحت سابقا باحتمال تقييد إمدادات العناصر النادرة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من عدم الإعلان عن أي تدابير رسمية.

26 / 8 / 2019

9 دول رئيسية في العالم تقف على حافة الركود

نشرت " روسيا اليوم" مقالا عن الركود الاقتصادي أشارت فيه الى أن فترات الركود تأتي من العدم، إذ تسبقها أحداث عالمية كبرى تدفع لحدوث ذلك، فعلى سبيل المثال أدى غزو العراق للكويت لإحداث أزمة نفطية في التسعينيات.

وأضافت الوكالة: " في يومنا هذا هناك مؤشرات تحذيرية قوية في جميع أنحاء العالم من احتمال حدوث الركود، حيث أشار سلوك أسواق السندات الأميركية مؤخرا إلى خطر حدوث تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.

وكانت بيانات ألمانية أظهرت تراجع الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري، ويعد ذلك انكماشا وليس ركودا كذلك قدمت الصين معطيات اقتصادية مخيبة للآمال ما أثار مخاوف من أن ذلك قد يدفع الولايات المتحدة أيضا إلى الركود.

وتسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وحرب ترامب التجارية في الكثير من حالة عدم اليقين في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أن الشركات تنتظر وترامب تطور الأحداث، بدلا من المضي قدما في الاستثمار.

27 / 8 / 2019

رحلة السودان من " قرش الكرامة" إلى " دولار الكرامة"

أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك أن بلاده ستعتمد في المستقبل على كوادرها الوطنية ومواردها الذاتية في إصلاحاتها الاقتصادية، دون الاعتماد على "وصفات صندوق النقد الدولي" التي يصرفها عادة للدول النامية، وأبرزها تعويم قيمة العملة الوطنية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

ومر السودان خلال الأشهر الثمانية الماضية بأحداث سياسية صاخبة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد نتيجة تفشي الفساد من أعوام كثيرة، أفضت إلى قيام حكومة مدنية انتقالية يرأسها حمدوك، وهو خبير اقتصادي عالمي، خصوصاً في الدول الأفريقية، حيث يعتبر أول من رسم سياسية لبنك التنمية الأفريقي حول الحكومة في الشأن الاقتصادي.

وقال حمدوك، في الحوار إن السودان عضو في صندوق النقد والبنك الدوليين، ويحتاج للتعامل معها، إلا أنه قادر على فهم حاجته الاقتصادية في الوقت الراهن.

وأشار الى أن المرحلة الحالية في معالجة اقتصاد البلاد تتطلب التسلح بالعلم للوصول لوصفة معالجة القضايا وتحديد الأولويات،

وحولت مبادرة " دولار الكرامة" منصات التواصل الاجتماعي إلى " مباراة" بين مغتربي البلدان المختلفة الذين أبدوا استعدادهم لدعم اقتصاد البلاد.

الجمهورية

27 / 8 / 2019

القادة الأعلى أجراً حول العالم

نشر موقع بلومبيرغ قائمة لقادة العالم الأعلى أجراً، في قائمة ضمّت رؤساء وملوكاً وقادة من حول العالم.

9-الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتقاضى 400 ألف دولار سنوياً منذ أن تولّى الرئاسة عام 2017.

8-الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، راتبه السنوي يصل إلى 404.5 آلاف دولار سنوياً.

7-رئيس السويسري أولي ماورر، البالغ من العمر 68 عاماً يتقاضى مبلغ 448 ألف دولار سنوياً.

6-رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يتقاضى 594 ألف دولار سنوياً.

5-ملك هولاندا ويلم ألكسندر، يتقاضى مليون دولار سنوياً.

4-إمبراطور اليابان ناروهيتو يتقاضى الراتب المخصص لإمبراطور البلاد، والبالغ 3 ملايين دولار سنوياً.

3-ملكة الدنمارك مارغتريت الثانية، البالغة من العمر 79 عاماً تتقاضى 13.5 مليون دولار سنوياً.

2-ملك بلجيكا لويس فيليب، يتقاضى 14.4 مليون دولار سنوياً، ليصبح بذلك الملك الأعلى أجراً في العالم.

1-ملكة بريطانيا إيليزابيت الثانية، تعتبر أشهر الشخصيات الملكية في العالم، ومثل شهرتها، جاء المركز الأول الذي احتلّته بين القادة الأكثر دخلاً، حيث تتقاضى 107.4 ملايين دولار سنوياً.

27 / 8 / 2019

تداعيات الحرب التجاريّة تنعكس على اليونان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنّ مفاوضات التجارة مع الصين في وضع أفضل كثيرا من أي وقت مضى، وأضاف في ردّه على سؤال بشأن إمكانية تأجيل الرسوم المقرّر فرضها على سلع صينية أنّ "كل شيء ممكن" . وفي وقت سابق، صرّح ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا أنّه يعتقد أنّ الصين تريد إبرام اتفاق تجاري بعدما اتصلت بمسؤولين تجاريّين أميركيين ليل الأحد، مبدية رغبتها في العودة لمائدة المفاوضات. أضاف أنّ " كل شيء ممكن. يمكنني القول إننا نجري محادثات مهمّة جدا، أهم بكثير من أي وقت مضى بصراحة". وفيما يتعلّق بالأسواق العالمية، قادت أسهم التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية مع فرار المستثمرين من الأصول العالية المخاطر بعد تبادل جديد للضربات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي.