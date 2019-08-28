TL

لبنان المعني الأول بما يجري من بياريتس إلى بيروت مروراً بعواصم الدول الكبرى، تلاقت مواقف قواه السياسية على تنوعها مع الموقف الرسمي الذي صدر قبل قليل عن مجلس دفاعه الأعلى والذي أكد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل لمنع تكرار الاعتداء الإسرائيلي.

لكن وعلى هامش الاجتماع لفت قول الرئيس الحريري للصحافيين: ليس هناك ما يخيف، اطمئنوا.

المنار

مجلس الدفاع الأعلى انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بيت الدين، مجدّداً حق اللبنانيين بالدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، مع التأكيد على الوحدة الوطنية …

مجلس الوزراء وإلى جانب شكواه المقرّرة إلى مجلس الأمن، جدّد رئيسه سعد الحريري ما أسمعه لسفراء الدول الكبرى بالأمس بأن الاعتداء الإسرائيلي خطير ويشكّل تهديداً لاستقرار لبنان. المجلس الذي تجاوز بعض أصوات النشاز، أكد تكثيف الاتصالات لوقف هذه الاعتداءات وردع الاحتلال...

nbn

العدوان الإسرائيلي المسيّر في الضاحية الجنوبية ظل العنوان الأبرز للحراك الداخلي سواء على الخطوط المحلية أو الدبلوماسية.

الاستنفار الرسمي اللبناني تواصل باجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بيت الدين طمأن بعده رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين قائلاً: (ما في شي بخوّف... ما منخاف إلا من الله).

مجلس الدفاع شدّد على حقّ اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل.

mtv

الصورة من بعيد هي غير الصورة من قريب. ففي الخارج مؤشرات ودلائل توحي أن الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحقيق تقارب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يمكن أن تصل إلى نهايات إيجابية. وقد بدأت بعض الدوائر تتحدث عن إمكان عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي والإيراني الشهر المقبل في نيويورك، وذلك على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

NTV

ضاق بنيامين نتنياهو ذرعاً وهو يقف على "إجر ونص" منتظراً الردّ، ضرب وبكى وسبق واشتكى وفي الآخر لم يجد غير "الوتوتة" يهدّد بها حزب الله "انتبهوا لما تقولون وراقبوا أفعالكم".

كلمة سر رفع حظر التجوال الذي فرضه السيد حسن نصرالله على الاحتلال بيد السيد نفسه، والرد متروك لأهل الميدان وإلى حينه بعد أن فكّكت المقاومة الإسلامية سرّ الطائرتين وكشفت أنهما كانتا مسيّرتين بالمتفجرات المدعومة بمادة السي فور.

OTV

بين مقررات المجلس الأعلى للدفاع الذي ترأسه رئيس الجمهورية في بيت الدين، وموقف رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي، بات من الثابت أن قوة لبنان لم تعد في ضعفه، بل صارت مجسّدة على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول سياسي، عبّر عنه رئيس الجمهورية بوضوح أمس حين اعتبر أن "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا، فنحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهدّدنا أحد بأي طريقة".

المستوى الثاني شعبي، يعبّر عنه الرفض اللبناني العارم لأي مسٍّ بسيادة لبنان، وهو موقف شدّدت عليه المرجعيات السياسية والروحية على اختلافها، ما خلا استثناءات معتادة.

أما المستوى الثالث، فالقوة العسكرية، المجسّدة بالجيش اللبناني، إلى جانب المقاومة، التي تشكّل عنصر قوة أساسياً في الدفاع عن لبنان، من الواجب الاحتفاظ به والحفاظ عليه.

LBC

هكذا يسعى لبنان الرسمي إلى نزع المخاوف ولكن كيف التوفيق بين محاولات إشاعة جوّ التهدئة وبين ما أوردته وكالة رويترز؟ هناك إجماع على أن إسرائيل هي المبادِرة إلى الاعتداء وأن للبنان الحق في الدفاع، أما كيف سيكون الدفاع؟ وما هو حجمه، فهذا متروك للأيام القليلة المقبلة، من دون إغفال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدخل التصعيد في حساباته الانتخابية التي ستجري الشهر المقبل ...

الميادين

أكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أنّ "اعتداء تل أبيب على بيروت خطأ فادح في حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، متوقّعًا أن "يكون ردّ حزب الله على إسرائيل صادمًا ومزلزلًا".

الجزيرة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء "المنطقة الآمنة" شمال سوريا سيسهم في الحفاظ على وحدة أراضيها، مشيراً إلى أن روسيا تتفهم قلق تركيا حول مسألة أمنها على الحدود السورية.

العربية

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​موسكو​ إلى أن "زيارتي لروسيا اليوم​ لها أهمية كبيرة وستشكّل دفعة كبيرة لعدد من المواضيع المهمة"، مشيراً إلى أنه "لدينا تعاون سياحي وثقافي وتقني وتجاري وعسكري كبير بين البلدين".