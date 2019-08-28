لبنان الحر

علّق مسؤول الإعلام والتواصل في ​حزب "​القوات اللبنانية​"​ ​​شارل جبور​ على تهديدات الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ للسطات الإسرائيلية، مؤكداً أن "​الدولة اللبنانية​ هي المخوّل الوحيد للرد على أي اعتداء على لبنان وإن دعم هذا الجيش موضوع طبيعي واستراتيجي والأمر المشترك بين اللبنانيين هو ​الجيش اللبناني​ وبالتالي لا أحد يملك الحق بحمل ​السلاح​ بوجود الجيش اللبناني".

صوت لبنان

استقبل وزير المالية علي حسن خليل وزير الاقتصاد منصور بطيش وجرى عرض شامل لما تتضمّنه موازنة 2020.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي الوزير السابق يعقوب الصراف وعرض معه شؤوناً عامة.

اذاعة النور

أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّنا "أمام عدوان إسرائيلي موصوف ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة وسنوجّه ضربة مفاجئة لإسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "لبنان وافق على الوساطة الأميركية في ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي وحزب الله يقف معه".

صوت المدى

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن " نرى ماذا يملك "​حزب الله​" من سلاح، فهو لديه ​صواريخ​ وأسلحة خفيفة، واذا ما حصل أي شيء داخلي، إذا ما حصل بين اللبنانيين لن يستعمل الحزب الصواريخ، بل سيستعمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي هي بالتالي موجودة بالمخيمات الفلسطينية​ وبمنازل بعض الحزبيين"، مشيراً إلى أنه "إذا ما وقع صراع بين ​المقاومة​ و​الفلسطينيين​ سيكون الصراع قاسياً وذلك بسبب التنظيم العسكري عند الجانبين".