"الجمهورية" دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الولايات المتحدة إلى "اتخاذ الخطوة الأولى" نحو الحوار من خلال رفع العقوبات عن إيران في إطار الملف النووي مع إعلان تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها انفتاحه على لقاء مع نظيره الإيراني، وقال روحاني: إذا لم تسحب أميركا إجراءاتها ولم تكفّ عن سلوكها الخاطئ فإننا لن نشهد تغييراً.

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس، أن إنتاج إيران من اليورانيوم الخام وصل إلى 30 طناً خلال السنوات الأخيرة، كما أن إيران تعمل لإيصال حجمه إلى 50 طناً.

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس من أن الخلافات الدولية حول التعامل مع الملف النووي الإيراني قد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة، مضيفاً أنه حصل على الكثير من النتائج حول الملف الإيراني خلال قمة مجموعة السبع، لكن هذه النتائج تبقى هشّة.

"الشرق الأوسط" نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات السويدية قولها إن الصحافي الإيراني أمير توحيد فاضل من وكالة "موج" الإيرانية، الذي كان يرافق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جولته الاسكندينافية، انسحب من الوفد الإيراني خلال محطته في السويد وطلب اللجوء فيها بعد أن تقدم بطلب إقامة في آب.

"الجمهورية" أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته معرض "ماكس- 2019" للطيران، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-57" الروسية.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية شراء تركيا مقاتلات سو 57.

"نداء الوطن" اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي لسفراء بلاده في باريس أمس، أنه يجب "إعادة النظر بعلاقتنا مع روسيا لأن دفعها بعيداً عن أوروبا خطأ جسيم"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "يجب أن نستطلع استراتيجياً سبل هكذا تقارب".