الديار/ نور نعمة

قالت إن الأمر الوحيد المؤكد أن حزب الله سيرد على العدوان الإسرائيلي الأخير. والعمل الديبلوماسي يتكامل مع رد المقاومة ولا يتعارض معها. وبمعنى آخر، فإن المعادلة القائمة اليوم تقضي بأن التحرك الديبلوماسي للحصول على إدانة دولية للخروقات الإسرائيلية لا يلغي حق المقاومة في الدفاع عن نفسها. ويعلم الإسرائيليون جيداً أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله متى توعّد بالرد نفّذه، كما أن حزب الله يتقن فن الحرب النفسية على الإسرائيليين. فالعدو الإسرائيلي أمام معضلة صعبة: إذا اعتمد الهدوء ستتعاظم قوة حزب الله وإذا شنّ حرباً لن تكون لديه القدرة على الحسم، فاليوم كل وسائل الإنذار المبكر لم تستطع أن تلجم قدرات حزب الله.

الشرق/ خير الله خير الله

قال إن اللبنانيين يتلهون بالشعارات الجوفاء، فيما اقتصاد بلدهم في حال يرثى لها وفيما النفايات تأكلهم وفيما لا كهرباء ولا ماء ولا طرقات في بلد كانت بنيته التحتية قبل أعوام قليلة من بين الأفضل مقارنة مع دول المنطقة. وقال إن إسرائيل تكرّس احتلالها للجزء الذي تريده من الضفّة الغربية، بما في ذلك القدس. أمّا بالنسبة إلى لبنان، فهو في حال تراجع مستمرّة ولم يعد هناك عربي يسأل عن مصيره كما كانت عليه الحال في الماضي وزاد طموح اللبنانيين إلى الهجرة، خصوصاً بين الشباب المتعلّم الذي لم يعد يجد فرص عمل في وطنه.

اللواء/ عمر البردان

قال: بانتظار رد "حزب الله" على الخرق الإسرائيلي الخطير لمعقله بالضاحية الجنوبية والمرجّح في أي وقت، بدا الترقّب والحذر سيّدَي الموقف على طول البلد وعرضه، وسط حالة استنفار قصوى على مختلف المستويات، تحسّباً من مغامرة إسرائيلية على ما يمكن أن يقوم به الحزب الذي جزم أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأن الرد على الخرق الإسرائيلي سيحصل، وهذا ما فتح باب التكهنات على مصراعيه حول طبيعة هذا الرد ومكانه وزمانه، على وقع دعوات دولية لضبط النفس وعدم الانجرار لردات فعل، ستجعل المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل حتمية وأقرب من أي وقت.

اللواء/ حسين زلغوط

إن احتمال الحرب الواسعة بين "حزب الله" وإسرائيل ليس أوانها، أقله في الوقت الراهن، لكن ذلك لا يُسقط من الحسابات حصول العمليات الأمنية بين الطرفين حيث أن "حزب الله" ليس في وارد السكوت عمّا جرى وهو ما زال في طور درس وتحليل ما جرى وما كانت إسرائيل تنوي القيام به، وما إن يفرغ من ذلك، فإنه سيبني على الشيء مقتضاه بالشكل الذي يردّ فيه الصّاع صاعين على تل أبيب مع احتفاظه بهذا الحق وتحديد المكان والزمان حتى لا تظهر القيادة الإسرائيلية نفسها بمظهر المنتصر القادر على تغيير قواعد اللعبة. وهذا الردّ للحزب ليس مستبعداً أن يتم قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من أيلول المقبل بغية قطع الطريق على نتنياهو من الظهور أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه القادر على الإمساك بزمام الأمور في رسم المعادلات في المنطقة، ومن ناحية ثانية تثبيت "حزب الله" معادلة جديدة تقوم على أن الطائرة المسيَّرة مقابل الطائرة المسيّرة والصاروخ بالصاروخ، وذلك على غرار المعادلات التي أرساها في السابق والتي كان أبرزها تل أبيب مقابل بيروت.

النهار/ رضوان عقيل

نقل عن قيادي في حزب الله قوله إن ردّ الحزب على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت آتٍ ولا مفرّ منه، لكن لم يحدد موعده وما إذا كان قبل الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول المقبل أو بعدها. لكن قرار الردّ بات محسوماً ومتّخذاً على أعلى المستويات.

ونقل عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قوله إن الأنظار تتجه إلى الوساطة الفرنسية بين الأميركيين والإيرانيين وجمع الرئيس ترامب وروحاني من أجل التوصّل إلى تسوية مطلوبة وإبعاد شبح الحرب والفوضى.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن مصادر قريبة من رئيس الجمهورية قولها إن تغطية الرئيس ميشال عون للمقاومة من شأنها أن تعزّز الحصانة والحماية الوطنيّتين وأن تدفع بالعدوّ الإسرائيلي إلى مراجعة حسابات قبل أن يتخذ أي قرار متهوّر على قاعدة أن حزب الله ليس معزولاً ولا يمكن استفزازه.

ولفت إلى أنّ المقرّبين من الرئيس عون يرون أن البعض في الداخل يحاول الإمساك ولو بحبال الهواء في معرض رهانه على تحولات في موازين القوى لن تحصل.

الجمهورية/ نبيل هيثم

تناول ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت معتبراً أن ما حصل ليس أمراً عاديّاً بل أن إسرائيل خرقت كل الخطوط الحمر التي رسمتها حرب تموز العام 2006.

ورأى أن إسرائيل تحاول توسيع نشاطها ضد إيران من الشرق الأوسط وأنها تدفع لإفساد أية مفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين، معتبراً أن الرئيس الأميركي غير مستعد للانخراط في مغامرات تفسد حملته الانتخابية وأن أي تطوّر عابر للحدود بين لبنان وإسرائيل سيشكّل سريعاً فرصة لروسيا لأن تدخل بكل ثقلها لقطف الثمار في منطقة لا تزال حتى الآن منطقة نفوذ أميركي.