The New York Times

كيف تموضع إيمانويل ماكرون كنجم لقمة مجموعة الدول السبع

بدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادراً على التواجد في كل مكان وفي آن واحد خلال قمة مجموعة السبع. خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، على الأقل، بدا أن الغرب كان يديره شخص واحد وهو لم يكن الرئيس الأميركي هذه المرة.

في الماضي لاحظنا كيف كان السيد ماكرون يستميل الرئيس ترامب خلال مأدبة غداء خاصة والبارحة رأينا كيف استدعى وزير الخارجية الإيراني للمشاركة في محادثات غير معلنة خلال القمة. واستغل ماكرون دور المدافع الرئيسي عن المناخ العالمي حين طلب من البرازيليين أن يختاروا لأنفسهم رئيساً جديداً. وأسهم ماكرون في دفع ترامب إلى انفتاح دبلوماسي مفاجئ تجاه إيران حتى ولو أن المبادرتين ضربتهما رياح معاكسة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

لم يفوّت السيد ماكرون أي فرصة لاستغلال كل ميزة من دوره كمضيف للقمة في منتجع بياريتز في جنوب فرنسا. ومنحته القمة المنصّة المثالية لتحقيق طموحه وليضع فرنسا ونفسه كمرشحين لملء المنصب الشاغر الذي خلّفه تراجع ترامب عن القيم الغربية التقليدية.

ومع تعميق السيد ترامب العزلة الأميركية في القضايا العالمية الكبرى، وخلال اتجاه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للخروج من السلطة، أصبح السيد ماكرون رائد الوحدة الأوروبية والتعددية.

The Guardian

الرؤوس الحربية الجديدة التي تمتلكها كوريا الشمالية قادرة على اختراق الدرع الصاروخي الياباني بحسب اليابان

قال وزير الدفاع الياباني إنه يبدو أن كوريا الشمالية تطوّر رؤوساً حربية قادرة على اختراق درع صاروخي يؤمن الحماية لليابان.

وقال الوزير تاكيشي إيوايا يوم الثلاثاء إن اليابان يعتقد أن هذه الصواريخ عبارة عن صواريخ بالستية جديدة قصيرة المدى، مشيراً إلى مساراتها غير المنتظمة التي تسمح لها بالتفوّق على أنظمة الدفاع الموجودة حالياً.

أثارت اختبارات الصواريخ قصيرة المدى التي أجرتها بيونغ يانغ المخاوف في اليابان المجاورة، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف التجارب الصاروخية الأخيرة بأنها غير مهمة.

وتمتلك اليابان والولايات المتحدة مدمّرات من طراز "إيجيس" منتشرة في بحر اليابان ومسلّحة بصواريخ اعتراضية مصمّمة لتدمير الرؤوس الحربية في الفضاء. كما تخطط اليابان أيضاً لصنع بطاريتي صواريخ من طراز "إيجيس" لتدعيم درعها الصاروخي الباليستي.

ومع ذلك، فإن أنظمة الدفاع هذه مصممة لمواجهة المقذوفات التي تحلّق بحسب مسارات منتظمة، وبالتالي، يمكن التنبؤ بوجهتها، وأي اختلافات في مسار الرحلة ستجعل عملية الاعتراض أكثر صعوبة.

روسيا اليوم

بوتين: بحثنا مع أردوغان التعاون المحتمل حول مقاتلات "سو-57" الروسية

أخبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التعاون حول الطائرات المقاتلة الروسية الحديثة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، عقُد في ختام محادثات أجراها الرئيسان على هامش معرض "ماكس" الدولي للطيران في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو، قال بوتين: "في ما يتعلق بالطائرات الحربية، فقد تحدثنا عن التعاون حول سو-35 (بنسختها 4++)، وعن احتمال العمل المشترك حتى حول طائرة سو-57 الحديثة. لدينا إمكانيات كثيرة، فقد عرضنا أسلحة جديدة وأنواعاً جديدة لوسائل الحرب الإلكترونية".

وأضاف: "أعتقد أن ثمة أشياء كثيرة جذبت اهتمام شركائنا الأتراك، وذلك ليس فقط من ناحية إمكانية اقتنائها، بل وأيضا من زاوية إمكانية تصنيعها المشترك".

وأشار الرئيس الروسي بهذا الصدد إلى استعداد موسكو للتعاون مع أنقرة في هذا الحقل وأن محادثات مع الجانب التركي ستبدأ قريبا حول بعض مسارات هذا العمل.

من جهته، أشار أردوغان إلى أن التصنيع المشترك للأسلحة يُعد "من أهم الخطوات في علاقاتنا مع روسيا"، وهو "أمر أثار في حينه شائعات شتى، لكننا لم نعر لها أي اهتمام".

وذكر أردوغان أن موسكو وأنقرة دخلتا المرحلة الثانية من تنفيذ صفقة توريد منظومات "إس-400" الروسية لتركيا، مؤكدا أن هذه المرحلة تستغرق حتى نهاية أيلول المقبل.

كما أكد الرئيس التركي استمرار عملية تدريب عسكريين (أتراك لاستخدام منظومات إس-400) من قبل الخبراء الروس.

وتابع: "التكافل في هذا المجال نريد أن يمتد إلى سائر قطاعات الصناعات الحربية، وقد يشمل ذلك الطائرات الحربية. والأهم أن نحتفظ على هذه الأجواء من التكافل في المجال المذكور وأن نجعلها تشمل كذلك الصواريخ والمجالات الأخرى".