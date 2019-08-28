وكالة الأناضول

تركيا تعلن بدء وصول الدفعة الثانية لمنظومة "إس400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء نقل معدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا إلى أنقرة. وأوضحت الدفاع التركية، في بيان، أن الطائرة التي تقل أجزاء من معدات البطارية الثانية للمنظومة الروسية حطت في مطار "مرتد" قرب العاصمة أنقرة، وذكر البيان أن اتفاقية شراء تركيا المنظومة الروسية أبرمت بين البلدين في 11 نيسان 2017، ولفت البيان إلى أن عملية نقل معدات البطارية الأولى إلى تركيا، جرت خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 25 تموز الماضي.

وكالة أنباء رويترز

بوتين: روسيا وتركيا تتفقان على خطوات للتصدي للمتشددين في إدلب السورية

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وأنقرة اتفقتا على خطوات للتصدي للمتشددين في شمال غرب سوريا ولإعادة الوضع إلى طبيعته هناك بعدما طوقت القوات الحكومية السورية مقاتلي المعارضة وموقعا عسكريا تركيا في المنطقة، وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان حددت مع الرئيس التركي خطوات إضافية مشتركة لتحييد أوكار الإرهابيين في إدلب وإعادة الوضع لطبيعته هناك وفي سوريا بأكملها نتيجة لذلك، ولم يتطرق لدعوة أردوغان إلى وقف هجوم القوات الحكومية السورية التي تشن هجوما بدعم من القوات الجوية الروسية في منطقة إدلب، آخر معقل متبق للمعارضة في سوريا.

وكالة فرنس برس

بولسونارو يشترط "تراجع" ماكرون لقبول مساعدة مجموعة السبع لمكافحة الحرائق

اشترط الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الامازون، أن يتراجع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن إهاناته، وذلك في وقت تتمدد فيه الحرائق رغم عمل الجيش على محاصرتها وإخمادها، وأتخذ الجدل بين ماكرون وبولسونارو منحى تصاعدياً، بينما أثارت حرائق الأمازون سخطاً دولياً ووضعت البرازيل في مأزق وباتت تهدد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور الذي بدأ التفاوض بشأنه قبل 20 عاماً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

غريفيث يؤكد دعم الأمم المتحدة لوحدة اليمن وشرعية الرئيس هادي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه لوحدة اليمن وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. جاء ذلك في سياق رسالة شفوية حملها إلى هادي المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وأوضحت الوكالة أن هادي أكد خلال اللقاء العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها، وفقًا للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.