TL

لفت وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المقبل بات جاهزاً، لكن عدم رفعه إلى مجلس الوزراء رهن نتائج اجتماع الاثنين لتضمينه إياها.. أمنياً غارات جوية إسرائيلية وهمية فوق الحدود الجنوبية وسط أنباء عن حشد خمسة ألوية عسكرية في الجليل المحتل.

المنار

أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه أن يهدد بجر المنطقة إلى نزاع غير محسوب العواقب، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فتل أبيب تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ عدوان تموز.

nbn

بناء المجتمع من خلال التعليم، هو السلاح والحصن المنيع في وجه العدو الإسرائيلي الذي يقف خائفاً عند الحدود.

mtv

وسط طبول الحرب التي تقرعها إسرائيل، وحزب الله مدعوماً من الدولة، من يصدق أن التجديد لليونيفيل كان ليحصل وبالشروط التي طالب بها لبنان.

NTV

فرض عقوبات على جمال تراست بنك، يأتي من ضمن لائحة الثمانية عشر مصرفاً مدّعى عليها في الولايات المتحدة، ويخشى أن تكون الرسالة قد مُرّرت من جمال تراست بنك إلى المصارف الأخرى لتسوية أوضاعها، كي لا تلقى المصير نفسه.

OTV

شدد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باسم مجموعة البنك الدولي، على الدعم القوي جداً، في وقت تحضّر الحكومة برنامجاً جديداً من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان.

LBC

ضربة الدرونز " في الضاحية الجنوبية، وما أعقبها من احتقان وتبادل تهديدات وقرارات المجلس الأعلى للدفاع.

الميادين

قال المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم: "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصّل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية.

الجزيرة

على خلفية التطورات المتسارعة في عدن، غرّد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية مشدداً على أن الاتكاء على المباردة السعودية هو المخرج للأزمة.

العربية

قررت نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ في مصر، حبس الناشط السياسي المعروف حازم عبد العظيم لمدة 45 يوما احتياطياً، بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.