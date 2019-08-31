لبنان الحر

أشار قيومجيان إلى أن حزب "القوات اللبنانية" طرح سعيد مالك لأنه كفوء وضليع بالشأن الدستوري.

صوت لبنان

أعرب فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون،​ عن ارتياحه للقرار الذي صدر عن ​مجلس الأمن​ الدولي بالتجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لافتاً إلى أن القرار جاء وفق رغبة لبنان من دون أي تعديل لا في المهام ولا في العدد أو الموازنة.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، النائب ​هادي حبيش​ وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا مطلبية تخصّ منطقة عكار.

اذاعة النور

الأسبوع الفائت حمل معه كثيراً من معاني البطولة والصمود والشرف، وذلك من خلال الاعتداء الإسرائيلي على ​الضاحية الجنوبية​ والذي فشل في تحقيق أهدافه.

صوت المدى

اعتبر فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون، أن قرار مجلس الأمن يؤكد مرة أخرى على التزام ​المجتمع الدولي​ بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يعمل لبنان في سبيله، خلافاً لما تقوم به إسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو التي دانها القرار.