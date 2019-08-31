الديار / البروفسور جاسم عجاقة

قال أن إحتياطات مصرف لبنان تستمر بالإرتفاع حيث وصلت إلى 38.6 مليار دولار أميركي مع جذب 1.4 مليار دولار أميركي من العملة الصعبة من الخارج في شهر آب وذلك بفضل الهندسة المالية الأخيرة التي قام بها مصرف لبنان والتي سمحت بتحقيق عدّة أهداف نذكر منها :أولاً دعم وضع الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي وهو أمر حيوي مع تعرّضها لوابل من الإشاعات من أشخاص "مشبوهين"؛ ثانياً إعطاء الثقة للمستثمرين الأجانب والدول المُقرضة في مؤتمر سيدر من خلال الثقة التي وضعها المودعون في المصارف التجارية؛ ثالثاً إعطاء دعم لمالية الدولة اللبنانية من خلال رفع الثقة بالنظام المالي المُعتمد في لبنان حيث أن وكالات التصنيف الإئتماني توقّعت تراجع الإحتياط، فإذ به يزيد؛ رابعاً إعطاء هامش تحرّك زمني للحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات المالية والإقتصادية اللازمة.

الجمهورية/ أسعد بشارة

أشاد بدور الجيش وما يقوم به، لافتاً إلى أن القرار الذي أصدره قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى جميع الألوية في الجيش بالتصدي للطائرات الإسرائيلية ضمن نطاق عملها وما يتوفر لديها من أسلحة مناسبة دفاعاً عن مراكز الجيش، يمكن أن يحدث مزقاً من المعادلة العسكرية التي سرت بعد صدور القرار 1701. ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها أن هذا القرار سيعزز حضور الدولة في ضمان الإستقرار وعلى الحدود الجنوبية والشرقية متوقعة أن يكون للجيش دور في المساعدة على الخروج من أزمة حادثة الضاحية.

الأخبار/ محمد وهبة

قال أن إدراج "جمّال ترست بنك" على لائحة "أوفاك" الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، جاء بمثابة رسالة سياسية في لحظة دولية وإقليمية دقيقة. هذا الاستنتاج مدعّم بتصريحات متناقضة لمساعد شؤون الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة مارشال بيلنغسلي، ومدعوماً بالحفاوة التي تعاملت بها السفارة الأميركية في لبنان مع المصرف وتعاونه مع وكالة USAID.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

قال أن ما يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من اتصالات مكثفة ولاسيما اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش قمة الدول السبع التي انعقدت في فرنسا مؤخراً، والكثافة ديبلوماسية التي تجري على مستويات عديدة عربياً وأوروبياً ودولياً وتحديداً على خط واشنطن وباريس، يبقي الأمل قائماً في تجنيب لبنان أي حرب جديدة في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها على كافة المستويات وتحديداً الاقتصادية والمالية منها.