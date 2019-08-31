روسيا اليوم

وزير خارجية تركيا يوضح تعليقه عن توجه الناقلة الإيرانية إلى لبنان

قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو توضيحاً مهماً لتصريحه بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا-1" المفرج عنها مؤخراً في جبل طارق تتوجه إلى لبنان. وأوضح الوزير التركي في حديث إلى وكالة "رويترز" أنه لم يقصد بهذا الكلام أن الناقلة التي أصدرت الحكومة الأمريكية مذكرة اعتقال بحقها تتوجه إلى ميناء لبناني، بل أنها تتوجه إلى المياه اللبنانية، وفقا لمعلومات الإحداثيات. وجدد تشاووش أوغلو قناعته بأن الناقلة لا تتوجه إلى ميناء تركي، على الرغم من تغييرها في وقت سابق من اليوم مجدداً وجهتها في نظام التحديد الآلي لهوية السفينة (AIS) إلى ميناء إسكندرون التركي.

روسيا اليوم

موسكو تعرب عن قلقها إزاء الضربات الجوية الإماراتية ضد قوات الحكومة اليمنية

أعربت موسكو عن قلقها إزاء الغارات الجوية لسلاح الجو الإماراتي على مواقع قوات الحكومة اليمنية في محافظتي عدن وأبين، داعية جميع أطراف النزاع في جنوبي اليمن إلى ضبط النفس. وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف: "هذا التطور في الأحداث يثير قلقنا العميق. تصاعد المواجهة المسلحة في جنوب اليمن وانتقالها إلى مرحلة خطيرة جديدة، محفوفان بأكثر العواقب السلبية ليس فقط على هذا البلد، بل وعلى الأمن الإقليمي ككل". وأشار إلى أن نتيجة هذه الهجمات، تراوح العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من عسكريين ومدنيين وفقاً لمصادر مختلفة من 150 إلى 300 شخص.