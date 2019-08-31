وكالة الأناضول

أردوغان: الوضع في إدلب ليس على النحو الذي نرغب فيه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التطورات في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا، ليست على النحو الذي نرغب فيه. وأشار أردوغان، إلى أن عدد كبير من الناس قتلوا في إدلب جراء الهجمات، وأن هناك هجرة من منطقة إدلب نحو تركيا. وأضاف أردوغان، "نقطتا المراقبة التركية التاسعة والعاشرة في إدلب، تعرضتا لبعض التحرشات، وبعد لقائنا الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، تم إبلاغ التحذيرات اللازمة بهذا الصدد".

وكالة أنباء رويترز

ترامب يستضيف أمير الكويت في البيت الأبيض

قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستضيف أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في البيت الأبيض في 12 أيلول. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان إن من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

وكالة أنباء شينخوا

الولايات المتحدة تعلن إنشاء "قيادة فضائية"

أعلنت الحكومة الأمريكية إنشاء "قيادة فضائية أمريكية" للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في الفضاء. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أقيمت بالبيت الأبيض رافقه خلالها جون رايموند، القائد الأول للقيادة الفضائية الأمريكية، "هذا اليوم يمثل علامة فارقة، يومٌ يشهد إدراك الدور المركزي للفضاء في أمن ودفاع الولايات المتحدة".

وكان ترامب أمر بإنشاء "القيادة الفضائية" أواخر العام الماضي، لتكون القيادة القتالية الموحدة الحادية عشرة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد توتر حدودي... موسكو تدعو أوسيتيا الجنوبية وجورجيا لضبط النفس

دعت وزارة الخارجية الروسية، جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار البنّاء، جاء ذلك على إثر خلاف نجم عن بناء نقطة تفتيش للشرطة الجورجية قرب حدود أوسيتيا الجنوبية. وكانت أوسيتيا الجنوبية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن جورجيا أقامت نقطة تفتيش على أراضي الجمهورية بالقرب من بلدة تسنيليس. رداً على ذلك، داهمت قوات الأمن في أوسيتيا الجنوبية المنطقة مدعومة بمدرعات.