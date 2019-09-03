توقيع اتفاق بين مصر وشركات الصناعات الدفاعية اليونانية لإعادة بناء مركبات مدرعة من طراز BMP-1

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وفقا لبيان رسمي تم نشره بتاريخ 8 أغسطس/آب فإن إتفاقاً قد تم توقيعه بين مصر وشركات الصناعات الدفاعية اليونانية Hellenic Defense Systems لإعادة بناء نحو 92 مركبة مدرعة من طراز BMP-1 حصلت عليها مصر من مخزون الجيش اليوناني، ووفقا للبيان فإن عملية إعادة بناء وتعديل هذه المدرعات سيستغرق تنفيذه 26 شهرا في مصنع ESA Mandra .

يُذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق بين الجانبين المصري واليوناني في سبتمبر 2016 يقضي بحصول القوات المسلحة المصرية على عدد 92 مركبة مدرعة من طراز BMP-1 من مخزون الجيش اليوناني ، على أن تتسلم مصر هذه المدرعات بعد إعادة تجهيزها وتحويلها من مركبة مشاة قتالية Infantry Fighting Vehicle IFV إلى مركبة مدرعة حاملة لمدافع الهاون Mortar Carrier Vehicle.

الجيش الأميركي يمضي قدما لشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي

اتخذ الجيش الأميركي خطوته الرسمية الأولى نحو شراء نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وفقًا لموقع ديفنس نيوز.

أكّدت المجلة العسكرية الأمريكية، Defence News، نقلاً عن النائب المسؤول عن جهود تحديث الدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأمريكي، أن عقد شراء بطاريتي القبة الحديدية Iron Dome من أجل الدفاع الصاروخي المؤقت للجيش الأمريكي ضد صواريخ كروز قد تم الانتهاء منه.

وقال داريل يونغمان لصحيفة ديفنس نيوز في ندوة الدفاع الصاروخي والفضائي في هنتسفيل، ألاباما، يوم 8 أغسطس/آب: "الآن بعد أن تم الانتهاء من العقد، سيكون الجيش قادرًا على تحديد مواعيد التسليم والتفاصيل لاستلام الأنظمة".

القبة الحديدية Iron Dome هو النظام الأكثر استخدامًا في العالم، حيث اعترض أكثر من 1900 هدف بمعدل نجاح يتجاوز 90 بالمائة منذ دخوله الخدمة في عام 2011.

تكتشف القبة الحديدية وتقيم ويقترض مجموعة متنوعة من الأهداف قصيرة المدى مثل الصواريخ والمدفعية وقذائف مدافع الهاون. وهي فعالة ليلا أو نهارا وفي جميع الظروف الجوية بما في ذلك السحب المنخفضة والمطر والعواصف الترابية والضباب. إنها تتميز بقاذفة فريدة من نوعها متعددة المهام مصممة لإطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ الاعتراضية.

يمكن للنظام حماية القوات المنشورة والمناورة، وكذلك قاعدة العمليات الأمامية (FOB) والمناطق الحضرية، ضد مجموعة واسعة من التهديدات غير المباشرة والجوية.

في الشهر الماضي، صرح تيري يونغ، مستشار بارز لمدير فريق القيادة الجوية المستقبلية، بأن الولايات المتحدة تفاوضت مع إسرائيل للحصول على عقد لشراء بطاريتين من نظام القبة الحديدية.

وقال يونغ: "في الوقت الحالي، نفكر في أن القبة الحديدية توفر أفضل حل لقدرة مبدئية لنظام IFPC". وقال إن القبة الحديدية هي نظام دفاع جوي استخدمته إسرائيل بفعالية في أكثر من 1900 عملية قتالية. وقال إن المزيد من الاختبارات والتجارب مع نظام القبة الحديدية ومكوناته ستجري للمساعدة في إعلام الحل الدائم للجيش فيما يتعلق بـ IFPC.

وفقًا للخدمة الإخبارية للجيش، كان يونغ جزءًا من فريق ذهب إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام للحصول على إحاطة ومراقبة القبة الحديدية وقدراتها في الوقت الحقيقي. ضم الفريق مدير AMD CFT ، قائد المدرسة المدفعية للدفاع الجوي وعناصر من برنامج المكتب التنفيذي للصواريخ والفضاء.

نظام القبة الحديدية

القبة الحديدية هي منظومة دفاع جوي تعمل في كل الأحوال الجوية، تم تطويرها بواسطة شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة Rafael وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية. وقال موقع شركة رافائيل على الإنترنت إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها هي أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي انتشارًا في العالم ، مع تمكنها من تحقيق أكثر من 2000 اعتراض ومعدل نجاح أكبر من 90 ٪.

ويمكن للنظام حماية القوات المنشورة والمناورة ، وكذلك قاعدة العمليات الأمامية (FOB) والمناطق الحضرية، ضد مجموعة واسعة من التهديدات الجوية وغير المباشرة.

كما يقوم النظام متعدد المهام بصد الصواريخ وقذائف الهاون وقذائف المدفعية، فضلاً عن الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار على مديات قصيرة جدا بفاعلية كبيرة.

نظام Indirect Fire Protection Capability أو IFPC هو نظام سلاح أرضي متنقل تم تصميمه للاستحواذ على أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) و صواريخ كروز (CM) والصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون (RAM) وتتبعها والاشتباك معها وهزيمتها.

الصين تقول إنها تستطيع تتبع طائرات F-35 التي تعمل في وضع التخفي باستخدام رادار جديد

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طورت الصين رادار موجة مترية مضاد لتقنية الشبحmeter wave anti-stealth radar ، وتقول إنه يمكن استخدامه لرصد طائرات الشبح العدوة وحتى توجيه الصواريخ الصينية باتجاهها، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

إيران تعرض نسخة خاصة من نظام الصواريخ S-300

قال وزير الدفاع الايراني امير حاتمي في بيان يوم الاربعاء ان طهران تعتزم تقديم نسخة خاصة بها من نظام صواريخ ارض-جو الروسي اس-300 يوم 22 اغسطس/آب.

وقالت وزارة الدفاع نقلا عن حاتمي: "ستكون هناك أخبار سارة للغاية في مجال الدفاع الجوي في 22 أغسطس/آب. آمل أن تزداد القدرة الدفاعية لبلادنا بشكل كبير مع استعراض ونقل نظامBavar 373، الذي سيحدث في يوم صناعة الدفاع".

تم اختبار نظام الصواريخ الذي تم تصميمه وتطويره في إيران بالفعل في عام 2017. يعتبر الجيش الإيراني نظام Bavar 373 منافسًا لنظام S-300 الروسي.

لقطة-جديدة-لغواصة-مصرية-من-طراز-209

ظهرت صورة جديدة للغواصة المصرية S 41 فئة “209/1400mod” الألمانية الصنع، أثناء تنفيذها لإحدى التدريبات مع باقي وحدات القوات البحرية المصرية، وتظهر في الخلف الفرقاطة "فريم FREMM تحيا مصر" وسفينة الإنزال البرمائي الحاملة للمروحيات " ميسترال Mistral – أنور السادات".

وتسلمت البحرية المصرية لغاية الآن 3 غواصات من طراز 209 من أصل 4 غواصات تم التعاقد عليها على دفعتين خلال عام 2011 وعام 2014 من الجانب الألماني.

وتعد النسخة 209/1400mod أحدث وأفضل إصدارات عائلة غواصات 209 التي تتميز بالصمة الصوتية والمغناطيسية المنخفضتين و تمتلك أحدث أنظمة الاستطلاع والاستخبار الإلكتروني والتجسس تحت الماء إلى جانب منظومات السونار والقتال المتطورة.

إسرائيل تسلم قنابل Spice-2000 إلى سلاح الجو الهندي الشهر المقبل

القنابل-الذكية-الإسرائيلية-تتوه-في-باكستان

طلبت الهند قنابل Spice-2000 “الناسفة للمباني” من إسرائيل في يونيو من هذا العام، بعد نشرها "بنجاح" خلال المواجهة مع باكستان في فبراير، حيث استخدم سلاح الجو الهندي الأسلحة لتفجير مخبأ جماعة تصفها بالإرهابية في مبنى في بالاكوت، في كشمير التي تسيطر عليها باكستان في 26 فبراير.

حيث وقعت نيودلهي عقدًا لشراء 100 قنبلة من نوع Spice-2000 بتكلفة 41.67 مليون دولار.

تعتبر Spice-2000 أكبر قنبلة تقليدية يمكن للقوات الجوية الهندية حملها على طائرات ميراج Mirage-2000 الفرنسية الصنع، ويأتي اقتناء هذه القنابل المميتة الطارئ في أعقاب التوترات المتزايدة بين الخصمين ذوي القدرات النووية، منذ فبراير الماضي.