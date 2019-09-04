النهار/ سمير تويني

كشف عن أن الملف اللبناني – الإسرائيلي دخل بكل تشعباته بنداً على طاولة المفاوضات الفرنسية الإيرانية بعد العمليات العسكرية التي شهدها لبنان أخيراً وتحوله ملعباً للصراع بين واشنطن وطهران ومطالبة اللاعبين بتدخل فرنسي لوقف التصعيد.

ولفت إلى أن باريس كانت قد عبرت عن قلقها الأسبوع الماضي وعن مخاوفها من وضع أمني هش في لبنان مشددة على المحافظة على سيادة لبنان والتقيد بالقرار 1701.

وسأل عما إذا ستتمكن باريس من وضع حد للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله وعما إذا ستتوفر الشروط للقاء الرئيسين الأميركي والإيراني؟

الأخبار/ إبراهيم بيرم

رأى أن ما شهدناه يوم الأحد من رد لحزب الله بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يعتبر بمثابة مواجهة تحريك محسوبة بدقة للبحيرة الراكدة محدودة الأثر والتأثير ويحتاج إليها طرف الصراع والمواجهة في وقت واحد.

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان مجبراً على بعث رسالة عبر لبنان إلى واشنطن وجوهرها ألا تنساه وهي تستعد لمحاورة طهران في حين أن حزب الله لن يؤذي معادلة الاستقرار الداخلية وهو يزن التعامل معها بميزان الذهب.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن لبنان تجاوز قطوع الحرب مع إسرائيل ولو إلى حين مشيراً إلى أن الرد على اعتداء الضاحية من خلال عملية حزب الله في أفيفيم سحب فتيل مواجهة شاملة لا أحد يريدها وتوقع ألا ينجو لبنان من القطوع الأهم وهو القطوع الاقتصادي الذي يضعه في عين العاصفة.

الجمهورية/ طوني عيسى

كتب عن المواقف التي أطلقها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع معتبراً أن هذه الرسائل التي وجهها قبل أيام نتيجة وصوله إلى طريق مسدود بعدما طالب الرئيس ميشال عون برد هجمات الوزير جبران باسيل عنه.

ووصف العلاقة بين جعجع وباسيل بأنها حرب إلغاء ولكن باردة حيث يعمل كل طرف على قطع الطريق على الآخر خصوصاً في ظل التحضير المستميت لاستحقاقين وهي الانتخابات النيابية والرئاسية في نهاية العهد.

الأخبار/ آمال خليل

قالت: لم تعد الهجرة من مخيمات الشتات، وصمة يخجل الفلسطيني بها. في السنوات الأخيرة، صارت إعادة التوطين في أوروبا أو كندا وأميركا، حلماً سهل المنال تُسهم في تحقيقه عوامل عدة. وأصبح بعض من كان يتظاهر في عين الحلوة والبداوي وشاتيلا واليرموك من أجل حق العودة، يعتصم أمام السفارة الكندية في بيروت لفتح باب الهجرة، كما حصل أول من أمس، للمرة الثانية خلال شهر.

البناء/البروفسور فريد البستاني

قال إنه خلال شهر عرف لبنان أكبر تطوّرات يمكن أن تطال مستقبل التحالف الحكومي، وتهدّد بوحدة مكوناته الكبرى، ونجح بتخطيها برؤية موحدة، كان أهمها العدوان الإسرائيلي بالطائرتين المسيّرتين، وكيفية التعامل مع العدوان ومع المقاومة، وليس خافياً أنّ ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع ولاحقاً عن كلّ من رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة أظهر الانسجام والتلاقي في المواقف، بصورة لم يعرفها لبنان من قبل في أحداث عاصفة مماثلة. وقد كان لهذه الوحدة الأثر الكبير في تمكين لبنان من تخطي التداعيات المفترضة للعدوان، وفي ضمان حجم الموقف الدولي الذي لا يمكن إلا أن يقيم حساباً لوحدة الموقف الرسمي اللبناني.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

تنكبّ مختلف القوى التي شاركت في الاجتماع الاقتصادي والمالي في بعبدا، على دراسة وتفنيد الورقة التي وزّعت على المشاركين في الاجتماع. وبنظرة أولية تجمع مختلف الآراء على أمرين، الأول، مخالفتها للمقترحات والتوصيات التي قدمتها لجنة الخبراء. والثاني، تضمينها الكثير من العناوين الفضفاضة، من دون التطرق مباشرة الى آليات التنفيذ، والتي بغيابها تبقى الإصلاحات حبراً على ورق.

اللواء/ د.عامر مشموشي

قال: ما خرج به اجتماع بعبدا الذي جمع كل رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، موالاة ومعارضة هو إعلان حالة طوارئ عامة في البلاد أو تشكيل خلية أزمة تتابع تنفيذ خريطة الطريق الإنقاذية التي أقرها المجتمعون، بعد مناقشات حامية وجدال مستفيض لم يخلُ من المناكفة حول أوراق العمل التي قدمت في هذا الاجتماع، الأمر الذي يدل بكل وضوح على عمق الأزمة التي وصلت إليها الدولة اللبنانية نتيجة تراكم الأخطاء التي ارتكبتها الطبقة السياسية الحالية على مدى عشرات السنين الماضية.

الشرق/ ميرفت سيوفي

قالت: لا "يُلحّق" اللبنانيّون على حالات القلق الشّديد التي تحاصرهم وعلى كلّ المستويات، ووسط مخاض الحرب والسّلم القابض على زمامه حزب الله يُدرك الجميع أنّ هناك حرباً مقبلة مهما تأخرت، ويدركون وبنفس الوعي أن "ليس باليد حيلة"، لذا يتعامل الجميع مع هذا التوجّس بالتّجاهل، ومن الآن وحتى اندلاع تلك الحرب "فرج ورحمة"!