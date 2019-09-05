TL

فيما قال الرئيس بري إن لبنان في قلب العاصفة شدد رئيس الجمهورية على تنفيذ مقررات الاجتماع الاقتصادي المالي، أما الرئيس فاعتبر أن إبقاء سعر الليرة عند ألف وخمس مئة ليرة للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة .

المنار

في لبنان حرب حقيقية تمارس ضده وضد كل بنيه بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر أننا في عين العاصفة، وأننا قادرون على الخروج من حالة الضغط هذه، فيما لو تم تطبيق ما اتفق عليه في لقاء بعبدا..

ومن بعبدا طمأنة رئاسية بأن لبنان سيخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، الناتجة عن تراكمات امتدت لعقود ثلاثة..

nbn

ببعد نظر ترى عين التينة أن لبنان في عين العاصفة.

والرئيس نبيه بري نبه من حرب حقيقية تمارس ضد لبنان وضد كل اللبنانيين.

ورغم أهمية النتائج التي تمخضت عن لقاء بعبدا، فإن العبرة تبقى في التنفيذ من خلال خارطة طريق، تمكن لبنان من أن يخرج من حالة الضغوط عبر تطبيق البنود التي وافق جميع الحاضرين عليها في القصر الجمهوري.

mtv

يجهد أركان الدولة في لملمة ذيول ما جرى على جانبي الحدود جنوباً، مرة للظهور في مظهر الممسك وحيداً بمقدرات لبنان وقراراته، ومرة لتلقف ما بقي متاحاً من فرص يقدمها سيدر للنهوض من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.

NTV

ما بعد أحد الرد لم يعد كما قبله بالنسبة إلى نتنياهو والخطوط الحمر التي أعاد السيد حسن نصرالله ترسيمها بحبر أبيض، وجعلها مفتوحة على كل اتجاه، عمقت حفرة نتنياهو قبل سقوطه المدوي في انتخابات ستقوده فيها رائحة فساده إلى قاعة المحاكمة.

المستقبل

لا شيء.

OTV

في ظل موجة الشائعات التي اجتاحت البلاد في المراحل الأخيرة، وكان لها أثر سلبي واضح على المستوى المالي، وفي مقابل أي كلام عن إيجابيات مرتقبة، كان الجواب الجاهز لدى بعض الناس في غالبية الأحيان: نريد أفعالاً لا أقوالاً، وترجمة عملية لا نظريات.

LBC

هناك حرب حقيقية تمارس ضد لبنان وضد كل اللبنانيين.

هكذا اختصر رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يمكن اعتباره الحصار الاقتصادي الذي يمارس على لبنان من الخارج والتدمير الذاتي الذي يمارسه اللبنانيون في حق بعضهم البعض في الداخل .

الميادين

يشهد ​معرض دمشق الدولي​ بدورته الـ61 مشاركة دولية وعربية واسعة وشهد زيارة أكثر من مئة ألف زائر كل يوم، كما شهد مشاركة دول عربية أساسية واسعة على رأسها ​الجزائر​ وعمان و​لبنان​ و​العراق​ و​الإمارات​ الممثلة بأكثر من 40 رجل أعمال إماراتياً.

الجزيرة

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ​أنور قرقاش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أننا نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين ​حكومة​ ​اليمن​ الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية ​السعودية​ الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار.

العربية

لفت رئيس مجلس النواب ​العراقي ​محمد الحلبوسي​ إلى أن "المعركة مع ​الإرهاب​ لم تنته بعد"، مشدداً على "عدم السماح بأن يكون العراق جزءاً من الصراعات الدولية".

وأشار إلى "أننا ندرك في العراق أن معركتنا لم تنته بعد، فما تزال أمامنا مشكلات من تلك التي خلفها الإرهاب وما تزال تحتاج لمعالجة جادة، ولن تُحل هذه المشكلات إلا بتضافر الجهود الدولية المشتركة"، لافتاً إلى أن "الإرهاب لم يستهدف العراق حتى وإن اختاره ساحة لحربه، وإنما كان يستهدف المنطقة ودول العالم دون استثناء".