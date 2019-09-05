لبنان الحر

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، إلى "أنّنا احتفلنا يوم السبت الماضي قمنا بتدشين ساحة لحفد في البلدة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ "ما أحوجنا اليوم إلى ثورة، لا بل ثورات، ضدّ طبقة الفاسدين والمستبدّين، من أجل الحريّة والكرامة والعدالة في ​لبنان​".

صوت لبنان

التقى رئيس حزب "​الكتائب​ اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في بيت الكتائب المركزي في ​الصيفي​ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ وجرى البحث في الخطة التي تمت الموافقة عليها في ​مجلس الوزراء​ .

وأبدى الجميل رفضه التام لمبدأ ​المطامر​ البحرية، مشدداً على ضرورة اعتماد حل مؤقت يقضي باعتماد الطمر الصحي في المناطق غير المأهولة حماية لصحة الناس على أن تباشر ​الحكومة​ تجهيز معامل فرز ومعالجة متطورة في كل المناطق.

radio orient

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ اجتماع ​مجلس الأمن المركزي​، في حضور: النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي ​عماد قبلان​، المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، محافظ مدينة بيروت ​القاضي زياد شبيب​، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد ​سمير سنان​، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ​أنطوان منصور​، أمين سر مجلس الأمن المركزي الداخلي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد ومدير مكتب الوزيرة الحسن العقيد محمود قبرصلي.

اذاعة النور

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله ​الشيخ نعيم قاسم​ أنه "إن استطعنا أن نثبتَ أنَّ قوة ​المقاومة​ هي الحل الرادع للاحتلال الإسرائيلي وللاعتداء الإسرائيلي، وثبت بما لا يقبل الشّك أنَّ قوّة إسرائيل بسلاحها وتأييدها الدولي لا يمكن أن تصمد أمام قوَّة إيماننا وتصميمنا وعلاقتنا بالله تعالى"، مشدداً في الكلمة التي ألقاها في خيمة عاشوراء- حي السلّم في الليلة الرابعة من محرم الحرام على "أن إسرائيل اعتدت بقتل شهيدين، حسن وياسر، وهددها حزب الله على لسان أمينه العام، بأنَّ الردَّ سيكون حتميّاً، ثم حصل الرد، فإسرائيل لا ترتدع إلا بالقوّة، ولا تفهم إلا بلغة القوّة، وعندما قاتلنا تحرَّر الجنوب سنة ٢٠٠٠، وعندما قاتلنا منعنا عدوان إسرائيل سنة ٢٠٠٦ من أن يحقق أهدافه، وعندما قاتلنا طردنا التكفيريين من بلدنا ومن جوارنا، وعندما قاتلنا استطعنا أن نوجد توازن الردع مع إسرائيل، ما يجعل ​الأمن​ والأمان في بلدنا، ويساعد على العمل ​الاقتصادي والعمل الاجتماعي والعمل السياسي".

صوت المدى

رد المكتب الإعلامي للنائب ​شامل روكز​ على ما يتم تناوله عبر بعض ​وسائل الإعلام​ ومواقع التواصل حول ما نقل عن لسانه اليوم في احدى الصحف، مؤكدا أن "العميد روكز لم يؤيد أحداً في شأن طرح تغيير ​الحكومة​، بل كان كلامه واضحاً لجهة التذكير بأنه كان شخصياً أول من طالب بعد ​الانتخابات النيابية​ الماضية بحكومة اختصاصيين مصغّرة من 14 وزيراً، تتولّى إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة."

وشدد على أن "موقف العميد روكز أتى للتذكير بطرحه السابق وليس لتأييد طرح حالي". وذكر بأن "نهجه وخطه السياسي واضحان ولا يحتاجان لأي تحليل مغلوط".