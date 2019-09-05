"الشرق الأوسط" صوّت البرلمان البريطاني مساء أمس على مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، موجهاً بذلك ضربة قوية لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي هدّد بإخراج بلاده من الاتحاد بحلول 31 تشرين الأول المقبل باتفاق أو دون اتفاق.

رد جونسون على رفض البرلمان خطة "لـ بريكست" بالإعلان عن طلب إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

اعتبرت المفوضية الأوروبية أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 تشرين الأول تزايدت.

"الشرق الأوسط" أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تقديم مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد البيت الأبيض على تعطيل ووقف الأنشطة الإيرانية غير المشروعة، معلناً عن فرض عقوبات جديدة على شبكات شحن النفط المرتبطة بـ"الحرس الثوري" وذراعه الخارجية "فيلق القدس".

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمالات عالية لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري بنيويورك، مشيراً إلى أنّ كلّ شيء ممكن وأنّ إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق مضيفاً أنّ إيران لم تعد نفس الدولة منذ عامين ونصف.

"الشرق الأوسط" قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنّه أصدر أوامر لتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي مضيفاً أنّ بلاده لن تلتزم بأي قيود بمجال الأبحاث وتطوير التكنولوجيا النووية.

وأفاد روحاني بأنّ الخطوة الثالثة في الظاهر ليست مروعة لكن سياقها مهم للغاية وستتيح لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تسريع الأنشطة النووية والابتعاد عن المسار العادي. وقال إنّ الطريق مفتوحة للتفاوض المنطقي والاتفاق.

"الشرق الأوسط" أعلن وزير الدّفاع الأميركي مارك إسبر أنّ البنتاغون بدأ في إلغاء مشاريع بناء عسكريّة بقيمة 3.6 مليار دولار بهدف توفير تمويل لاستكمال بناء الجدار الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب على طول الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتأتي هذه الخطوط بعد نحو سبعة أشهر من إعلان ترامب عن حالة طوارئ وطنية لاستخدام نحو 8 مليارات دولار لبناء جدار بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

"الجمهورية" أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس عن استغرابه من امتلاك البلدان المتقدمة أسلحلة نووية، في وقت تعترض فيه الولايات المتحدة امتلاك تركيا المنظومة الدفاعية الروسية "أس 400". وقال أردوغان سنستكمل شراء منظومة أس 400 الروسية، ويمكننا شراء صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة.