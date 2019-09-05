"الشرق الأوسط" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ محافظة إدلب في شمال سوريا تتعرض للتدمير وإن منطقة خفض التصعيد فيها تتلاشى معتبراً أنها تواجه حالياً السيناريو ذاته التي واجهته محافظة حلب في عام 2016.

"الشرق الأوسط" أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن المضادات الأرضية تصدت مساء الثلاثاء في أجواء اللاذقية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية.

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيرا سيموف أجرى مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، محادثات هاتفية تركزت حول الوضع في سوريا وآليات التنسيق لمنع وقوع حوادث في إطار عمليات الطرفين لمكافحة الإرهاب.

"الشرق الأوسط" انتقدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، فعل برلين تجاه القصف الأميركي على إدلب وقالت: إن ألمانيا التي أعلنت أنها لا تملك معلومات عن التحرك الأميركي كان عليها بصفتها عضواً في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أن تطلب معلومات عن الغارة من حلفائها.

"الشرق الأوسط" يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان غداً الجمعة بزيارة إلى الخرطوم لبحث التعاون وسبل دعم الخرطوم اقتصادياً عبر مجموعة أصدقاء السودان التي تشكلت حديثاً من قبل دول أوروبية كما ستبحث قضية إعفاء ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 51 مليون دولار بجانب دعم الحكومة المدنية الجديدة في الميناء الدولية.

"الشرق الأوسط" أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أنّ العراق لن يكون جزءاً من أي صراع عسكري أو محاور سياسية ذات طبيعة خلافية.

"الشرق الأوسط" أعرب غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقه من استمرار الانتهاكات الروتينية لحظر الأسلحة وتوفيرها بشكل صارخ لطرفي النزاع الرئيسيين داخل ليبيا فضلاً عن وصول آلاف المرتزقة مما يهدد بتفاقم الوضع.