النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادره أن الاهتمام الدولي بلبنان ما زال قائماً على أعلى المستويات وأن المؤسسة العسكرية مفخرة لبنان كما تتمتع به من انضباط وخبرات من خلال محاربتها للإرهاب والتكفيريين ومحافظتها على الاستقرار الداخلي.

ولفت إلى أن زوار واشنطن يرون أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي وأن زمن الحروب الأهلية انتهى والجيش اللبناني لديه ما يكفي من قدرة على مواجهة أي اضطرابات وأن تسليحه وتدريب ضباطه وعناصره جار على قدم وساق من الأميركيين.

النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر ديبلوماسية تخوفها من انجرار لبنان لأن يكون ساحة للتوتر الإقليمي العسكري بين إيران وإسرائيل.

ولفتت إلى أن المجموعة الدولية التي حمت لبنان من تداعيات التطورات المأساوية في الجوار لا ترغب في إعادة إحياء جبهة الجنوب اللبناني مع إسرائيل ولا ترغب في انهيار اقتصادي للبنان يؤدي إلى مخاطر كبيرة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

عدد جملة أسباب وراء خروج القوات اللبنانية عن خطابها المتحفظ إزاء العهد وتتمثل بالتالي:

الوضع الاقتصادي والمالي

علاقة رئيس الجمهورية بحزب الله

ولفت إلى أن ملاحظات القوات هي من باب الحرص على الاستقرارين الاقتصادي والمالي والسياسي وعلى دور رئيس الجمهورية وموقعه الدستوري في المعادلة الوطنية داعياً إلى ترحيل الملف الرئاسي إلى أوانه.