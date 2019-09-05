The Washington Post

روسيا والهند ستزيدان من التعاون العسكري بينهما

اتفقت روسيا والهند الأربعاء على العمل معاً في مشاريع عسكرية، في خطوة شكّلت المبادرة الثانية التي تقدمت بها موسكو خلال أسبوع واحد للتعاون في مجال الدفاع مع قوة إقليمية كبرى.

وتم الالتزام بالتعاون خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال وجودهما في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في منتدى اقتصادي.

وتأتي زيارة مودي بعد سبعة أيام من استضافة بوتين لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض للطيران في موسكو، حيث ناقش الرجلان التعاون بين بلديهما في مجال المقاتلات النفاثة، في خطوة أدت إلى زيادة التوتر في العلاقات المتوترة بين تركيا العضو في الناتو مع الولايات المتحدة.

ولم تذكر روسيا والهند، الحليفتان التاريخيتان اللتان تبنيان محطات نووية معاً أي تفاصيل حول التعاون العسكري المستقبلي، لكن بياناً مشتركاً أشار إلى أن التعاون "سيشمل تطوير وإنتاج المعدات العسكرية وقطع الغيار بشكل مشترك إضافة إلى تحسين نظام خدمات ما بعد البيع.

The Guardian

إيران ستطوّر أجهزة طرد مركزية مع رفض الولايات المتحدة للخطة الفرنسية الهادفة إلى الحد من التوترات

تجاهلت وزارة الخارجية الأميركية مبادرة فرنسية تهدف إلى نزع فتيل التوترات مع إيران، وصعّدت من الضغط الاقتصادي مرة أخرى، مع إعلانها تقديم مكافأة لمن يمكنه تقديم معلومات تساعد في مجال منع تهريب النفط الإيراني.

بعد ساعات قليلة على هذه الخطوة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستزيد من أنشطتها لتطوير أجهزة الطرد المركزي الجديدة لتخصيب اليورانيوم، في خطوة ثالثة من خطوات تراجعها عن الامتثال بشروط الاتفاق النووي المتعدد الأطراف الموقع في العام 2015 مما يمكن أن يؤدي إلى تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة أكثر فأكثر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد سعى للتوسط في المواجهة حين حاول خلال قمة مجموعة الدول الـ7 في بياريتز الشهر الماضي إقناع دونالد ترامب بقبول اقتراح بناء الثقة، والذي بموجبه ستعود إيران إلى الامتثال لصفقة 2015 مقابل إعفاء جزئي من عقوبات النفط الأميركية، وتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لتمويل مبيعات النفط.

وأبدى ترامب تجاوباً مع هذه الخطوة في بياريتز، ما ألمح إلى احتمال قبوله بالخطة إذا لم يكن على الولايات المتحدة المساهمة في تأمين الائتمان.

إلا أن المفوض الأميركي الخاص لشؤون إيران براين هوك شكك الأربعاء بوجود الاقتراح الفرنسي بالكامل.

وقال رداً على سؤال حول المبادرة: "لا يوجد اقتراح محدد. ليست لدينا أي فكرة عما إذا كان الاقتراح موجوداً ولذلك لن نعلق على شيء غير موجود ".

روسيا اليوم

ماليزيا تريد الحصول على تكنولوجيا الفضاء الروسية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مهتمة بالحصول على التقنيات الروسية، بما في ذلك تكنولوجيا الفضاء.

وقال مهاتير محمد خلال اجتماع على هامش أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، اليوم الخميس: "نحن مهتمون للغاية بالحصول على التقنيات الروسية، وخاصة تكنولوجيا الفضاء"​​​.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، "من جانبنا، يمكننا المساعدة في زيادة حجم الوجود الروسي في جنوب شرق آسيا".

بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ماليزيا شريك له وأولوية بالنسبة إلى روسيا في آسيا.

وينظم منتدى الشرق الاقتصادي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة، ما بين 4-6 أيلول الجاري.