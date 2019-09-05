وكالة الأناضول

الجيش التركي يجري دوريات بين نقاطه بـ"خفض التصعيد" شمالي سوريا

أجرت القوات المسلحة التركية دوريات في نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا. وتواصل القوات المسلحة التركية دورياتها في منطقة خفض التصعيد بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا إيران، في 14 فبراير/ شباط الماضي في مدينة سوتشي الروسية. وأفاد مراسل الأناضول، بأن قافلة عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية عبر الحدود ظهر الأربعاء، ووصلت إلى نقطة المراقبة رقم 7 في بلدة تل طوقان بريف إدلب. وبعد وصول القافلة إلى تل طوقان غادرتها واتجهت نحو نقطة المراقبة رقم 8 في قرية السرمان التابعة لمدينة معرة النعمان، حيث توقفت هناك. ونشرت تركيا 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد بموجب تفاهمات "أستانة"، فيما أنشأت روسيا 10 نقاط في محيط المنطقة.

وكالة أنباء رويترز

حمدوك يختار 14 وزيراً في أول حكومة للسودان منذ الإطاحة بالبشير

قال مصدر يوم الثلاثاء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان. وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية تسببت في احتجاجات استمرت شهوراً ضد البشير وزادت حدتها خلال الشهور الماضية. وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017 لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له اختير وزيراً للمالية.

وكالة فرنس برس

مواجهة جديدة الأربعاء بين بوريس جونسون والبرلمان البريطاني

ينتظر أن تشهد بريطانيا الأربعاء مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والبرلمان البريطاني غداة تعرض استراتيجيته حول بريكست لهزيمة مؤلمة، حيث من المقرر أن يصوت النواب على قانون يستهدف منع الانفصال بدون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي. واقترح الزعيم المحافظ إجراء انتخابات عامة في 15 تشرين الأول/أكتوبر إذا صوت النواب ضد مقترحه الأربعاء، وأجبروه على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر بقانون جديد. وقال جونسون "لن أسمح بذلك أبداً" واصفاً مشروع القانون بأنه "قانون استسلام". وإذا صوت النواب لصالح ذلك القانون، وبالتالي ضد الحكومة، فسيطرح جونسون للتصويت مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية مبكرة. ويفترض أن تحصل المذكرة على غالبية الثلثين حتى تمر. وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، التاريخ المقرر لبريكست، في حال تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل أم لا.

وكالة أنباء شينخوا

شي يشدد على تحسين الاتصال الدولي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إدارة الصين للنشر باللغات الأجنبية، إلى تحسين قدرتها على الاتصال الدولي لتقديم الصين بشكل أفضل للعالم في العصر الجديد. جاءت ملاحظات شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، في خطاب تهنئة بمناسبة الذكرى الـ70 للوكالة. وفي رسالته، قدم شي أخلص تحياته إلى المسؤولين وطاقم عمل الإدارة وكذلك الخبراء الأجانب والأصدقاء الداعمين لهدف الاتصال الدولي الصيني. ومسلطاً الضوء على الدور الهام لتقديم تنمية الصين للعالم بشكل شامل وتسهيل التبادلات الدولية بفاعلية في السنوات الـ70 الماضية، قال شي إن الوكالة قدمت إسهامات عظيمة في تقديم حكايات الصين ونقل صوت الصين. ودعا شي الإدارة إلى جعل نفسها مؤسسة اتصال دولية من طراز عالمي وذات قوة شاملة في تقديم الصين بشكل أفضل في العصر الجديد وتقديم صورة حقيقية ومتعددة الأبعاد وبانورامية عن الصين للعالم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو تعلق على موقف برلين من القصف الأميركي لإدلب السورية

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رد فعل برلين، تجاه القصف الأميركي على إدلب السورية، ناصحة السلطات الألمانية بطلب معلومات من الولايات المتحدة. وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء): "ألمانيا، كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة ببساطة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار ذات الصلة على المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأميركية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي، ويمكن طلب توضيح الاتحاد الأوروبي حول ما حدث هناك". في وقت سابق، ذكر مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الغارة الجوية التي شنها الأميركيون في 31 آب/أغسطس، في منطقة وقف التصعيد بإدلب، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والدمار. وجاء الهجوم انتهاكاً لجميع الاتفاقات السابقة، حيث أن الولايات المتحدة لم تخطر الجانب الروسي أو التركي بالإجراءات المخطط لها.