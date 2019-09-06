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الجمهورية:3 / 9 / 2019
ديوكوفيتش ينسحب وفيدرر يعبر بسهولة
حرمت الإصابة المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وأرغمته على الانسحاب من الدور الرابع أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين، بينما عبر السويسري روجيه فيدرر إلى الدور ربع النهائي.
الجمهورية:3 / 9 / 2019
الإصابة تبعد بوغبا عن فرنسا
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنّ لاعب وسطه وفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، بول بوغبا، انسحب من مباراتي المنتخب بطل العالم ضدّ نظيرّيه الألباني والأندوري ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب اصابة في الكاحل. وأضاف الاتحاد الفرنسي أنّ المدرب ديدييه ديشان قرر استدعاء لاعب وسط أرسنال الإنكليزي ماتيو غندوزي لتعويض غياب بوغبا.
الجمهورية:3 / 9 / 2019
لقب الأفضل بين فان دايك ورونالدو وميسي
إنحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك، بحسب ما أعلن الفيفا.
الجمهورية:3 / 9 / 2019
إشبيلية يتعاقد مع تشيتشاريتو
أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع المهاجم المكسيكي خافيير هرنانيز "تشيتشاريتو" من وست هام الإنكليزي، في عقد يمتد لثلاثة أعوام. وقال النادي الاسباني في بيان: "توصل ناديا إشبيلية ووست هام إلى اتفاق لانتقال خافيير هرنانديز المعروف بتشيتشاريتو".
الجمهورية:5 / 9 / 2019
لابورت يخضع لجراحة في ركبته
خضع الفرنسي إيمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي بطل إنكلترا "لجراحة ناجحة" في ركبته اليمنى المصابة ضدّ برايتون السبت الماضي، بحسب ما أعلن فريقه من دون أن يوضح مدة غيابه.
الجمهورية:5 / 9 / 2019
بداية ناريّة في التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا
تتجه الأنظار اليوم إلى المنامة حيث تقام مباراة القمة بين البحرين والعراق في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.