الجمهورية:3 / 9 / 2019

ديوكوفيتش ينسحب وفيدرر يعبر بسهولة

حرمت الإصابة المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وأرغمته على الانسحاب من الدور الرابع أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين، بينما عبر السويسري روجيه فيدرر إلى الدور ربع النهائي.

الجمهورية:3 / 9 / 2019

الإصابة تبعد بوغبا عن فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنّ لاعب وسطه وفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، بول بوغبا، انسحب من مباراتي المنتخب بطل العالم ضدّ نظيرّيه الألباني والأندوري ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب اصابة في الكاحل. وأضاف الاتحاد الفرنسي أنّ المدرب ديدييه ديشان قرر استدعاء لاعب وسط أرسنال الإنكليزي ماتيو غندوزي لتعويض غياب بوغبا.

الجمهورية:3 / 9 / 2019

لقب الأفضل بين فان دايك ورونالدو وميسي

إنحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك، بحسب ما أعلن الفيفا.

الجمهورية:3 / 9 / 2019

إشبيلية يتعاقد مع تشيتشاريتو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع المهاجم المكسيكي خافيير هرنانيز "تشيتشاريتو" من وست هام الإنكليزي، في عقد يمتد لثلاثة أعوام. وقال النادي الاسباني في بيان: "توصل ناديا إشبيلية ووست هام إلى اتفاق لانتقال خافيير هرنانديز المعروف بتشيتشاريتو".

الجمهورية:5 / 9 / 2019

لابورت يخضع لجراحة في ركبته

خضع الفرنسي إيمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي بطل إنكلترا "لجراحة ناجحة" في ركبته اليمنى المصابة ضدّ برايتون السبت الماضي، بحسب ما أعلن فريقه من دون أن يوضح مدة غيابه.

الجمهورية:5 / 9 / 2019

بداية ناريّة في التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا

تتجه الأنظار اليوم إلى المنامة حيث تقام مباراة القمة بين البحرين والعراق في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.