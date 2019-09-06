لبنان الحر

اعتبر النائب جوزف اسحق أن التوصيات التي خرجت من اجتماع بعبدا الاقتصادي مهمة جداً وتعطي نتائج في حال نفذت، مشيراً إلى وجود شكوك دائمة حيال إمكانية تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الدولة كسابقاتها خصوصاً خطة الكهرباء وملف التوظيف.

صوت لبنان

أكد النائب سليم خوري أن لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصراراً على الإمساك بالملف الاقتصادي ونقل لبنان إلى ضفة الأمان والاستقرار الاقتصادي، مشدداً في حديث لـ"صوت لبنان" على أن متابعة لقاء بعبدا الاقتصادي من خلال اللجنة التي شكلت هو أمر أساسي وسنلمس خطوات تنعكس إيجابية على وضع المالية العامة، وقال: يتم التحضير للقاء قريب جداً للجنة الاقتصادية.

radio orient

اكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن "في الأيام المقبلة سنشهد عملاً كبيراً من الحكومة من أجل حماية لبنان من العاصفة التي يمر بها".

اذاعة النور

اعتبرت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ أن "المقاومة تقصّدت أن يكون الرد على العدوان الاسرائيلي في عمق الأرض المحتلة وانطلاقاً من الأرض اللبنانية المحررة لتؤكد حقها في ردع أي عدوان فضلاً عن ثبيت قاعدة أن أي عدوان إسرائيلي لن يمر دون رد رادع".

صوت المدى

زار وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، في إطار جولاته على القيادات السياسية ورؤساء ​الكتل النيابية​ لشرح خارطة الطريق للإدارة المتكاملة للنفايات، كلاً من نائب الأمين العام لـ"حزب الله" ​الشيخ نعيم قاسم​ ثم رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، فرئيس "تيار المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في حضور نجله النائب ​طوني فرنجية​ حيث جرى التداول في بنود الخارطة التي وافق عليها ​مجلس الوزراء​ وتمّ التطرق إلى أزمة نفايات ​الشمال​ وضرورة إيجاد حل سريع لها.