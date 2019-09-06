النهار/ روزانا بو منصف

أبدت تخوّفها من أن تكون التطورات العسكرية التي جرت الأسبوع الماضي وتداعياتها رحّلت ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى أمد غير معروف على غير ما كان ممكناً قبل أسبوعين. ورأت أن الدول الغربية لا ترغب في أن يشهد لبنان توتراً عسكرياً يمكن أن يتصاعد ويشكّل تحدياً للمنطقة وليس للبنان وحده.

الجمهورية/ راكيل عتيق

اعتبرت أن التلاقي المبدئي والفكري بين "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ما زال مستمراً بين هذين الحزبين المسيحيين وبرز أخيراً في رؤيتهما لإدارة الدولة والخروج من الأزمة الراهنة، متسائلة عماً إذا ستشكل جبهة لمواجهة العهد بقيادة "القوات" و"الكتائب".

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت قوله إن تطورات الأسبوعين الماضيين برهنت عن أن الوضع الأمني من الممكن أن يشتعل ويتطوّر بطريقة دراماتيكية ويشكل نوعاً من التحدي للبنان والمنطقة، خصوصاً في ضوء الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وفي ظل عدم احترام سلطة الدولة في لبنان. ولفت إلى أن الدول الأوروبية تعمل بشكل جاد على حفظ استقرار لبنان كما أنها تعمل على إيجاد حل لملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل.

نداء الوطن/ آلان سركيس

قال إنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أعلن الطلاق مع العهد، وفتح النار في كل الاتجاهات مسمّياً الأمور بأسمائها، وكاشفاً كيف أن "التيار الوطني الحرّ" تنصّل من "اتفاق معراب". حيث أنّ الوضع بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" انفجر. ودخل النواب والقيادات في اشتباكات كلاميّة عنيفة. وفي هذه الأثناء، ينتظر الجميع من سيبادر إلى جمع "القوات" و"التيار الوطني" ومن هي المرجعية المخوّلة والقادرة على القيام بهذه المهمّة الصعبة.

الأخبار/حسن خليل

مشهدان تصدّرا واجهة الأحداث في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية: الأول، العملية التي نفذتها المقاومة في مستعمرة "أفيفيم"، والثاني، العقوبات الأميركية على لبنان، وبالتحديد على القطاع المصرفي. قد لا يبدو، أقلّه بالشكل، أن ثمة ترابطاً بين الحدثَين، لكن، في الجوهر، يكاد يكون الاستهداف واحداً ومعركة واحدة، ومن خلال مخطط مدروس الخطوات ومعلوم الأهداف.

الديار/ صونيا رزق

في ظل الأزمة الاقتصادية المتمادية، شكّل مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في نيسان من العام 2018 في العاصمة الفرنسية باريس، باب الأمل الضئيل للبنانيّين لتفادي هذه الأزمة، والاختبار الأبرز للدولة اللبنانية من ناحية مدى قدرتها على تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة، وخصوصاً محاربة تجاوز القوانين واستغلال النفوذ، وقد طلبت الدول المانحة من لبنان إجراء إصلاحات كثيرة، بهدف تمويل المشاريع الـ 250 التي قدمتها الحكومة، وحصلت من خلالها على مجموعة قروض بفوائد ميسّرة وهبات، وصلت قيمتها إلى 11 مليار دولار و800 مليون دولار، بعدما أعلنت عدة دول دعمها وتقديمها المساعدة.