The Washington Post

بومبيو يقول إن الولايات المتحدة "أنجزت" مهمتها في أفغانستان قبيل توقيع اتفاقية محتملة مع حركة "طالبان"

قال وزير الخارجية مايك بومبو إن الولايات المتحدة "أنجزت" مهمتها للإطاحة بتنظيم "القاعدة" من أفغانستان وردع الهجمات الإرهابية المخطط لها في البلاد وفي باكستان المجاورة.

وجاءت رسالة وزير الخارجية المتفائلة قبل الإعلان المحتمل عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" تخللّته تفجيرات متكرّرة نفذتها حركة "طالبان"، في ظل معارضة مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب لهذا الاتفاق.

في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء مع صحيفة "ديلي سيغنل"، قال بومبيو إن القوات الأميركية المنخرطة في أطول حرب للولايات المتحدة "نجحت" في تحقيق مهمتها الأساسية. وأضاف بومبيو "إذا عاينت الأيام التي تلت هجمات 11 أيلول ستجد أن الأهداف التي حددتها الولايات المتحدة كانت واضحة إلى حد ما، وهي هزيمة تنظيم "القاعدة" الذي شنّ الهجوم على الولايات المتحدة الأميركية من أفغانستان واليوم لم يعد تنظيم "القاعدة" يشكّل ولو جزءاً ضئيلاً من التهديد الذي كان يشكّله في السابق". وتأتي تصريحات بومبيو وسط تزايد الهجمات على جنود تابعين لحلف الناتو في الأيام الأخيرة، حتى بعد أن أعلن مبعوث وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة و"طالبان" توصلتا إلى اتفاق "من حيث المبدأ" في مفاوضات السلام.

The Japan Times

بوتين يقول إن روسيا ستصنع صواريخ جديدة ويحذر من سباق تسلّح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا ستنتج صواريخ كانت تُعتبر محظورة بموجب معاهدة نووية بارزة في حقبة الحرب الباردة توقف الالتزام بها الشهر الماضي، لكن موسكو لن تنشر هذه الصواريخ إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولاً. وقال بوتين متحدثاً في منتدى اقتصادي لبلدان الشرق الأقصى في روسيا إن موسكو حثّت الولايات المتحدة على وقف سباق التسلح المتصاعد بين أعداء الحرب الباردة السابقين لكن واشنطن لم تستجب لهذا النداء.

وقال الرئيس الروسى إنه يشعر بالقلق إزاء الحديث الأميركي عن نشر صواريخ فى اليابان وكوريا الجنوبية لأنه من شأن تلك الصواريخ أن تغطي أجزاء من الأراضي الروسية. وكان قد تصاعد التوتر بشأن الحد من الأسلحة النووية بعد انسحاب واشنطن رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى الشهر الماضي بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بخرقها إلا أن موسكو نفت هذه المزاعم بالكامل. في الشهر الماضي، اختبرت الولايات المتحدة صاروخ كروز تقليدياً أصاب هدفاً على بعد أكثر من 500 كيلومتر، وهو اختبار كان محظوراً بموجب معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى INF.

روسيا اليوم

محلل سابق في "CIA": بوتين حذر بوش من خطر هجوم إرهابي قبل يومين من 11 سبتمبر

كشف المحلل السابق في وكالة "CIA"، جورج بيبي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر نظيره الأميركي في حينه، جورج بوش الابن، من خطر هجوم إرهابي، قبل يومين من أحداث 11 سبتمبر. وفي كتابه الجديد المعنون باسم "الفخ الروسي: كيف يمكن أن تتحول حربنا في الظل مع روسيا إلى كارثة نووية"، قال بيبي، الذي سبق أن عمل كبيراً للمحللين في شؤون روسيا بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وتولّى مناصب عدة أخرى حكومية وغير حكومية: "قبل يومين من الهجمات، اتصل بوتين ببوش لتحذيره من أن الاستخبارات الروسية رصدت مؤشرات على حملة إرهابية وشيكة، شيء كان يجري الإعداد له منذ وقت طويل وكان قادماً من أفغانستان". وتابع بيبي: "وبعد ذلك، في يوم 11 سبتمبر، كان بوتين أول زعيم أجنبي اتصل بالبيت الأبيض للإعراب عن مواساته ودعمه".

وتمثل هجمات 11 سبتمبر عام 2011، أكبر عملية إرهابية ضربت الولايات المتحدة على مدى تاريخها، ونفذت على يد مجموعة من عناصر تنظيم "القاعدة"، اختطفت عدة طائرات ركاب ووجهتها إلى برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأميركية ومقر البنتاغون، ما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أثير في الولايات المتحدة جدل كبير حول المعلومات التي امتلكتها سلطات البلاد بشأن الهجمات المحتملة وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع تنفيذ مثل هذه العملية. ويحتوي أرشيف الأخبار على موقع الكرملين الإلكتروني على خبر حول مكالمة هاتفية بين بوتين وبوش، مؤرخ بيوم 10 أيلول، ويقول إن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الأميركي، خلافاً لما كتبه بيبي. ويشير الخبر إلى أن بوتين وبوش أعربا عن رضاهما حول كثافة الاتصالات في المجال العسكري والسياسي والاقتصادي ومجالات أخرى، كما بحثا القمة المرتقبة بينهما على هامش منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ.