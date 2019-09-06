الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري في مجلس الوزراء: لا تعيينات من خارج جدول الأعمال بعد اليوم ويجب تسليم الوزراء السيرة الذاتية للمرشحين

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير، وأدلى على أثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية: "كانت جلسة سريعة وتم خلالها اقرار معظم بنود جدول الاعمال، وهناك بعض البنود سحبت بناء على طلب بعض الوزراء المختصين. افتتح الرئيس الحريري الجلسة بموضوع التعيينات، وبناء على طلبه سيتم من الآن فصاعدا وضع بند التعيينات على جدول اعمال مجلس الوزراء ويزود الوزراء السيرة الذاتية للمرشحين ويتم إبلاغهم بها مع الجدول، ويتم التعيين عند اتخاذ القرار من مجلس الوزراء. هذا الامر تم حسمه اليوم، بأن لا تعيينات من خارج جدول الاعمال، والرئيس الحريري أكد هذه المسألة، فالتعيين يجب ان يكون مدرجا ضمن جدول الاعمال مع إرسال السير الذاتية مسبقا للوزراء" .أضاف: "اقترح وزير التربية عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة الموضوع التربوي لهذا العام نتيجة الضغط الكبير الحاصل على المدارس الرسمية وتزايد طلبات المواطنين لتسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، وستكون هناك جلسات لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لقراءة أولية لمشروع موازنة 2020، ويمكن ان تعقد جلستان الأسبوع المقبل".

وكالة الأناضول

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يعتزم الاستقالة

ذكر إعلام أمريكي وعبري، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يعتزم الاستقالة من منصبه بعد إعلان خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي يسعى الرئيس دونالد ترامب لعرضها إثر الانتخابات الإسرائيلية. وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض لم تسمهم، إن "غرينبلات، سيستقيل من منصبه بعد إعلان خطة السلام، التي يسعى ترامب إلى عرضها بعد الانتخابات الإسرائيلية" المقررة بعد أيام .وأضافت الشبكة، أن "آفي بيركوفيتش"، وهو أحد مساعدي جاريد كوشنير، مستشار ترامب وصهره، وأحد أعضاء فريق خطة السلام الأمريكية، سيتولى منصب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط خلفا لـ"غرينبلات".

وكالة أنباء رويترز

بوتين يقول روسيا ستنتج صواريخ جديدة ويحذر من سباق تسلح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستنتج صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة نووية مهمة أبرمت في حقبة الحرب الباردة وانتهى العمل بها الشهر الماضي لكنها لن تنشرها إلا إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك أولا.

وذكر بوتين خلال منتدى اقتصادي في منطقة الشرق الأقصى في روسيا أن موسكو حثت الولايات المتحدة على وقف تصعيد سباق التسلح بين خصمي الحرب الباردة السابقين لكن واشنطن لم تستجب. وعبر عن قلقه من حديث الولايات المتحدة عن نشر صواريخ في اليابان وكوريا الجنوبية قال إن مداها سيصل إلى أجزاء من الأراضي الروسية.

وتصاعد التوتر بشأن الحد من التسلح النووي بعد انسحاب واشنطن رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الشهر الماضي متهمة روسيا بانتهاكها وهو ما نفته موسكو.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس الوزراء السوداني يشدد على ضرورة رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب

شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب .والتقى حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء بالخرطوم وزير الخارجية الألماني هايكوماس الذى يزور الخرطوم.

وقال حمدوك ، فى مؤتمر صحفى مشترك " يجب إزالة السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب ونتوقع حصول تقدم في سبيل ذلك قريبا" .وأضاف حمدوك " أن التحدي الاقتصادي كبير ومن الممكن معالجته ، ونحن بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصدر يكشف علاقة السعودية بالمحادثات المزعومة بين "الحوثيين" وأمريكا

أثارت تصريحات منسوبة للإدارة الأمريكية بشأن محادثات مع "أنصار الله" (الحوثيين) لإيقاف الحرب ردود فعل واسعة، في الوقت الذي نفت فيه صنعاء والرياض الأمر، الذي يرى فيه مراقبون أن الأمر قد يكون بالونة اختبار لأطراف الصراع.