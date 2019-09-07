TL

في القصر الجمهوري أكد الرئيس ميشال عون أن كل اعتداء إسرائيلي سيواجه برد قوي.

المنار

المعادلة اللبنانية باتت في العهدة الأممية، واضحة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام: أي اعتداء إسرائيلي على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، وإسرائيل ستتحمل النتائج.

nbn

في عين التينة تأكيد أمام الموفد الأممي أن لبنان ملتزم بمندرجات القرار 1701 وأن الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل عن الخروق اليومية هو إسرائيل.

mtv

الوضع السياسي في لبنان على مزيد من التطبيع والاسترخاء، في ظل توافقِ معظم الأطراف على ترييح الوضع السياسي للانصراف إلى معالجة الوضع الاقتصادي الدقيق.

NTV

الرئيس الحريري أكد لماكرون تمسكه بالقرار 1701، وهو ما أكده أيضاً رئيس الجمهورية أثناء لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. موقفا عون والحريري يعنيان في وضوح، إن كل ما قيل وتردد عن سقوط الخطوط الحُمر جنوبياً وحدودياً هو كلام للاستهلاك الشعبي لا أكثر ولا أقل.

المستقبل

لا شيء.

OTV

على خط بعبدا كان المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش يعقد لقاء ممتازاً، وفق ما تؤكده مصادر الـotv، مع الرئيس عون، بعد تطورات الأسبوعين الأخيرين من الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ورد المقاومة جنوباً. كوبيتش الذي حيّى مبادرة لبنان لإشراك الجيش في قوات حفظ السلام الدولية، أثنى على موقف الرئيس عون بتأكيده إن رد الفعل على الاعتداء الإسرائيلي ليس تصعيداً، وبخاصة إذا كان متناسباً ومتناسقاً، بل يندرج في خانة حق الدفاع المشروع عن النفس الذي يحفظه ميثاق الأمم المتحدة.

LBC

شكر الرئيس الحريري للرئيس الفرنسي ماكرون الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت. وأعرب عن امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات اليونفيل في الجنوب. ولأن الاقتصاد يحتاج إلى استقرار أكد ماكرون التزام فرنسا مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية، تلك الحدود التي وحّد رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري الموقف حولها.

الميادين

كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على موقع تويتر وصف فيها وزارة الخزانة الأميركية بأنها مأمور سجن، بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف لتحجيم عمليات تهريب النفط الإيراني.

الجزيرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا قد تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعماً دولياً كافياً للتعامل مع اللاجئين السوريين.

العربية

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر "مرفوض".