لبنان الحر

أعلن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أن "رئيس الحزب سمير جعجع يقوم بجولة محادثات في الجبل، ويختتمها بعشاء في دارة عدوان على شرفه، وقال في حديث لـ"أم.تي.في": "إن الزيارة للشوف تأتي في إطار طبيعي جداً، وأن القوات اللبنانية تسعى دائماً إلى المحافظة على استقرار الجبل وترسيخ المصالحة".

صوت لبنان

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في مكتبها، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون. وتم البحث في الأوضاع الاقتصادية وشؤون تتعلق بملفات وزارة الداخلية.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في"بيت الوسط"، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان كوبيتش، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وجرى البحث في اخر المستجدات الراهنة.

اذاعة النور

أكد النائب علي بزي، في كلمة القاها في مجلس عاشورائي في بدنايل، "أن نداء الإمام الحسين موجه الى كل أحرار العالم الذين يستشعرون العزة والكرامة والحق، فمصداقية الشعارات تكمن في التمسك قولاً وفعلاً، وهذا ما تعلمناه من الإمام السيد موسى الصدر و الشهداء".

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، وزير السياحة أواديس كيدنيان، يرافقه وفد من نقابة المؤسسات السياحية البحرية برئاسة النقيب جان بيروتي، وبحث معهم في أوضاع هذه المؤسسات وما حققه لبنان على صعيد الحركة السياحية في خلال موسم الصيف.