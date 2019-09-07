قتلت قوات الاحتلال، شابين فلسطينين وجرحت العشرات أثناء التصدي لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي غزة، وأصيب برصاص الاحتلال 38 فلسطينياً في مخيمات العودة إضافة إلى إصابة العشرات بالرصاص المطاطي.

ذكرت هآرتس، أن "استخدام قضايا أمنية لأهداف انتخابية، عزز بشكل كبير الشعور بأن الصورة الحيادية للجيش الإسرائيلي وحرصه على السرّية الأمنية قد تصدّعت- لاعتبارات سياسية – حزبية". ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، "الذي يحظى بتأييد في أحزاب اليمين، امتنع عن وضع حدود لاستخدام جهات سياسية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

قال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، إنه بات من الصعب منع السياسيين من التصريح في شؤون أمنية. "هذه فترة صعبة بالتأكيد. وليس بإمكان أحد التوجه إلى رئيس الحكومة والوزراء والقول لهم ألا يتحدثوا وألا ينشروا تصريحات حول قضايا أمنية، حتى لو أدّى ذلك، في حالات عديدة، إلى المس بالأمن بشكل كبير".

ادّعت مصادر في الجيش الإسرائيلي، بشأن "عملية أفيفيم" ، أنه تقرر عدم استهداف مجموعة حزب الله الأساسية التي أطلقت صواريخ الكورنيت، وذلك بهدف تجنب تصعيد الأوضاع، بعد التيقن من عدم وقوع إصابات إسرائيلية. وجاء أن مواقع الرصد التابعة للجيش الإسرائيلي والمنتشرة على طول الحدود مع لبنان تمكنت من معاينة المجموعة التي أطلقت صواريخ الكورنيت باتجاه الجانب الإسرائيلي من الحدود، وقال محلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إن هذه المشاهد كانت على شاشات مقر قيادة الشمال العسكرية في الجيش، والذي أقيم على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض في مقر القيادة في صفد.

أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، إن إسرائيل لديها اهتمام كبير وعميق بتوجيه ضربات "محسوبة ومدروسة" ضد حزب الله، ولا تطمح في حرب كبيرة، وإنما على شاكلة حرب "استنزاف" مع الحزب. وأورد الموقع أن استهداف ما أسمته إسرائيل بمصنع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان، هو أحد المخططات الإسرائيلية لتوجيه ضربات مدروسة لحزب الله، ودفع الحزب اللبناني للرد بحزم أو بعقلانية وليس بحالة من الجنون.

كشف الموقع العبري "ديبكا"، أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقاً عسكرياً عميقاً تبين من خلاله أن مرور المركبة العسكرية التي تعرضت في مطلع هذا الأسبوع لصاروخين من نوع "كورنيت"، أطلقهما حزب الله أثناء سيرها على طريق أفيفيم، كان خلافاً لأوامر الجيش. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية: إنه سيتم في الأيام القريبة استخلاص العبر من هذا الحادث.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن هناك توتراً في العلاقات بين حركة حماس والسفير القطري في قطاع غزة، محمد العمادي. وقالت أن العمادي ألغى مشروعاً زراعياً كبيراً كان سيخصص لزراعة الخضراوات وتصديرها من غزة للخارج كـ"علامة تجارية قطرية". ونقلت أن حماس طالبت بجزء من عائدات أرباح المشروع القطري، وهو ما رفضه محمد العمادي، ليتم بعدها إلغاء المشروع.

أفادت صحيفة "معاريف" بأن آفي بركوفيتش، سيخلف غرينبلات، الذي قدم استقالته بعد أن كان أحد صانعي "صفقة القرن"، وذكرت الصحيفة أن بركوفيتش (30 عاماً فقط)، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وأنهى تعليمه في العام 2016، والذي يعمل مستشاراً خاصاً للبيت الأبيض، وهو المساعد الأيمن لغاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.