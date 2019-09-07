أكدت الرئاسة الفرنسية أن الحوار مستمر حول ملف ايران النووي وأشارت الى أن الرئيسين الفرنسي امانويل ماكرون والأميركي دونالد ترامب بحثا هاتفياً موضوع تخفيف العقوبات عن إيران.

صادق مجلس اللوردات البريطاني على مشروع القانون الذي أقره مجلس العموم بهدف منع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من دون إتفاق.

توعد رئيس وزراء باكستان عمران خان باقوى رد ممكن على إجراءات الهند في إقليم كشمير ووصف السلطات الهندية بأنها فاشية وتمارس الإرهاب ضد الأبرياء والعزل.

أعلنت رئيسة وزراء الدانمارك بأن بلادها تجري محادثات مع الدول الأوروبية حول تشكيل قوة بحرية دولية أوروبية في مضيق هرمز. وقال مسؤول كبير في البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي يجري اليوم بحث مع نظيرته الفرنسية كيفية التنسيق بين قوات بحرية البلدين لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

طلبت كوريا الشمالية من الأمم المتحدة تخفيض عديد عناصرها المتواجدين على أراضيها بما يشمل منصب منسق الأمين العام للأمم المتحدة، وأشارت الرسالة الرسمية إلى أن البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة لم تعط النتائج المتوقعة بسبب تسييس المساعدات.

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية بسبب صفقة شرائها المنظومة الدفاعية الروسية إس-400 . وقال الوزير رداً على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية إس 400 أيضا،ً أن الإدارة الأمريكية تدرس كل قضية على حدة.

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إنه من غير الممكن تسوية مشاكل البلاد من قبل الأعداء، مؤكد أن لا أحد يتفاوض مع أمريكا. واعتبر ان أعظم أمنية لدى الرئيس الأمريكي هو أن يجلس لدقائق في حوار مع أحد المسؤولين الإيرانيين"، مشيراً إلى أن الأعداء لمسوا كيف تحولت إيران الى مذبح لإجراءات الحظر الاقتصادية.

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن تشديد العقوبات على إيران هو الحل لإجبارها على التفاوض. وأنه يبدو أن إيران تتجه نحو مكان يمكن أن تعقد فيه المحادثات، بعد أيام من ترك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الباب مفتوحا لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك.

قال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى، إن وزير الدفاع مارك إسبر ونظيره الفرنسي فلورانس بارلي، سيناقشان اليوم السبت كيف يمكن للبحرية الفرنسية التنسيق مع واشنطن لضمان حرية مضيق هرمز. وأضاف "نحن ندرك أن فرنسا لديها مصلحة في المشاركة في جهود تضمن حرية الملاحة في الخليج، ونتطلع لإيجاد طرق لترجمة هذا الاهتمام إلى تنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا".

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بلاده ستساعد الولايات المتحدة دائما على طريق المحادثات مع إيران إذا أمكن التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد أنه يجب الحكم على إيران من خلال أفعالها بدلا من الكلمات. ونقلت وكالة "رويترز" عن والاس قوله، في مؤتمر صحفي في لندن مع نظيره الأمريكي مارك إسبير: "الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، لذلك أعتقد أننا سنأخذهم (إيران) وفقا لتصرفاتهم بدلا من كلماتهم".

أعربت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مايا كوتشيانتيتس، عن قلق المفوضية فيما يتعلق بتجاوز إيران لبنود الاتفاق النووي. وقالت: "نتابع بقلق تطورات تخطي إيران لبنود الاتفاق النووي. وكنا واضحين مراراً أن التزامنا بالاتفاق يتصل مباشرة بالتزام إيران بالاتفاق أيضا". "لذلك، ندعو إيران إلى العدول عن الإجراءات التي اتخذتها وعدم اتخاذ أي إجراء معاكس لخطة العمل الشاملة".

حمَل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسین نقوي ‌حسیني، الدول الأوروبية مسؤولية عواقب خفض طهران لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة، متهما الأوروبيين أنهم أصبحوا مستعمرات أمريكية.

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلادة لا تخطط حاليا لاحتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1".

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة، مشددا على الخروج من الاتحاد الاوروبي وأضاف "سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به".

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن القوات المسلحة الأفغانية قضت بغارة جوية على حاكم الظل "الأخطر والأقوى" في حركة طالبان، والذي كان مسؤولا عن مقاطعة بدخشان. وأفادت قناة "تولو نيوز" بتأجيل الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لزيارة إلى واشنطن، كانت مقررة في 7 أيلول.

قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي في اجتماع مجلس العلاقات الدولية: "عندما نشرنا قوات كبيرة في الفضاء في تسعينات القرن العشرين تصرفنا من منطلق أنه لن يكون هناك مَن ينازعنا في الفضاء. اليوم يشهد الفضاء منازعة ومنافسة". وينازع الولايات المتحدة في الفضاء روسيا والصين وكذلك كوريا الشمالية وإيران، وفقا للجنرال دانفورد. وأعلن أن "خطراً حقيقياً يخيم على ما نشرته الولايات المتحدة في الفضاء".

دعا ​رئيس فنزويلا،​ ​نيكولاس مادورو​، ​القضاء الفنزويلي ​إلى ملاحقة المعارض ​خوان غوايدو​ بتهمة "خيانة الوطن" لاتهامه بالسعي لـتسليم منطقة إسيكويبو الغنية في غويانا، والتي تطالب بها كاراكاس إلى شركات متعددة الجنسيات.