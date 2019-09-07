ذكرت تقارير إعلامية أن الناقلة الإيرانية "أدريان-1" أفرغت من حمولتها في ميناء سوري مليونيين ومئة ألف برميل نفط خام.

تظاهر العشرات في منطقة باب الهوى السورية على الحدود التركية ضد الدولة السورية وحليفها الروسي، وذلك بعد أسبوع من تظاهرة حاول المشاركون فيها الدخول إلى الأراضي التركية ما أدّى إلى قيام القوات التركية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنعهم.

كشف مدير مكتب إنقاذ الإيزيديين، المختطفين والمختطفات، في إقليم كردستان، حسين قايدي، تحرير ثلاث مختطفات، من داخل مخيم للنازحين في سوريا. وأوضح أن الفتيات الثلاث تم تحريرهن من داخل مخيم الهول في سوريا، حديثاً، منوها إلى معلومات مؤكدة عن وجود المئات من المختطفات الإيزيديات وأطفال في قبضة عائلات "داعش" في المخيم المذكور، حتى الآن.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن هناك خططا لبدء دوريات برية عسكرية مشتركة للقوات التركية والأمريكية بشمال شرق سوريا في الثامن من أيلول. وأضاف أكار، "نعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين (شمالي سوريا) فرصة لرؤية كل ما يُدعى القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية".

ذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، في بيان أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر 1 الباليستي على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار في المطار وأوضح سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، كما تسبب في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار وقال سريع أيضاً "إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت هدف عسكري هام في خميس مشيط"، و"كانت الإصابة مباشرة".

أعلنت جماعة "أنصار الله" السيطرة على مواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. وأن مقاتلي الجماعة نصبوا كمينين للجيش بعبوتين ناسفتين. وأكد سيطرة "أنصار الله" خلال العملية على عدد من مواقع الجيش، مشيراً إلى مقتل العديد من العسكريين في المواجهات وإعطاب آلية.

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "المليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد الاطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".

افتتح العراق، منفذاً برياً جديداً مع إيران، عبر محافظة ديالى، شمال شرقي البلاد. وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي، في بيان أن الوزير ياسين طاهر يفتتح منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، أن رئيس المجلس عادل عبد المهدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تنسيق جهود البلدين مع بقية الأطراف في منظمة "أوبك"، وخارجها للسيطرة على أسواق النفط، ومنع تدهور أسعاره.