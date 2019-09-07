الجمهورية/ طارق ترشيشي

ثمة تبدّل لافت حصل في الخطاب السياسي لبعض القوى والبيئات إزاء "حزب الله" في الايام المنصرمة التي اعقبت الاحداث الاخيرة في سوريا والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الحدود الجنوبية. وهذا التبدّل لم يقتصر على بيئة سياسية او طائفية واحدة فقط، وانما توزع على بيئات مختلفة، ما اوحى أنّ البلاد تقف على عتبة تحالفات او تقاطعات سياسية جديدة. هذا التبدّل، بل التناقض، في هذا الخطاب السياسي، بدا فاقعاً وواضحاً تحديداً ضمن البيئة المعارضة للحزب او التي تقف منه في موقع الخصومة السياسية وربما اكثر، ما دلّ الى انّه بات لدى كثير من الافرقاء حسابات سياسية جديدة في التعاطي معه أو في النظرة الى موقعه ودوره المحلي والاقليمي والدولي.

الجمهورية/ راكيل عتيق

منذ التسوية الرئاسية في 2016، يطغى وهج سعد الحريري رئيساً للحكومة على كونه رئيساً لتيار "المستقبل". كثيرون راهنوا على صدامات ستحصل بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبالتالي مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كذلك على مواجهات بينه وبين "حزب الله"، لكّن الخطوة الصادمة الوحيدة التي اتّخذها الحريري منذ 2016 إلى الآن كانت تقديم استقالته من السعودية في تشرين الثاني 2017، مهاجماً إيران و"حزب الله"، بذريعة العودة إلى التسوية الحقيقية. لكن حتى هذه الاستقالة لم تغيّر كثيراً في المعادلة القائمة، ولم يُصبح الحريري بعدها ممثّلاً لـ"14 آذار" على رأس الحكومة، بل رئيساً وممثلاً للحكومة بمكوّناتها كلّها.

الجمهورية/ جورج شاهين

تنظر المراجع الديبلوماسية بكثير من الثقة الممزوجة بالإستخفاف الى القول إنّ القرار 1701 قد سقط أو أنه بات من التاريخ. فكل المواقف الدولية رغم تناحرها على كل الساحات وتقاسمها السيطرة عليها تُجمع على أنّ هذا القرار صامد وأيّ حديث عن البديل غامض وخطير. فما قدّمه القرار من استقرار لا يمكن استبدالُه بأيّ إجراء آخر. وعليه ما الدافع الى هذه القراءة؟ لم تمرّ العبارات التي استخدمها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في ما يشبه النعي للقرار 1701 مرور الكرام على المستويات السياسية اللبنانية والديبلوماسية المحلية والدولية. فالحديث عن مصير مثل هذا القرار بعد 13 عاماً على صدوره وتطبيقه ليس مسألة عابرة. ولن يكون مصيره باعتراف جميع المعنيين في الداخل والخارج نتيجة إطلاق موقف في لحظة انفعال وغضب تلت مواجهة عسكرية محدودة في توقيتها وشكلها ومضمونها وفي ما انتهت اليه كما حصل على الحدود الجنوبية اللبنانية. فالرعاية الدولية للقرار ليست "ابنة ساعتها"، وليس من السهل التلاعب بقواعد الإشتباك التي أرساها القرار 1701 على اكثر من مستوى سياسي وامني اقليمي ودولي.

الديار/ هيام عيد

يشي الإهتمام الغربي بالوضع اللبناني في لحظة فائقة الحساسية على المستوى المحلي أمنياً واقتصادياً ومالياً، بوجود رعاية دائمة من قبل عواصم القرار للمعادلة اللبنانية والستاتيكو الثابت، ولو تعرّض هذا الستاتيكو لخرق خطير نتيجة الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ولردّ حزب الله يوم الأحد الفائت عليه. وبرأي مصادر ديبلوماسية أوروبية، فإن الوضع في لبنان دقيق، ولكنه ليس خطيراً، كما أن الإهتمام الدولي، وتحديداً الأوروبي، لم يلحظ أي تعديل أو تراجع، وفق ما جرى تسريبه من تقارير ديبلوماسية في بيروت خلال الأشهر الماضية، وبشكل خاص إبان احتدام الأزمة المالية وتراجع تصنيف لبنان الإئتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية.

الديار/ فادي عيد

يتوقّع وفق أكثر من جهة سياسية، أن يعود التصعيد السياسي إلى الواجهة مجدّداً رغم الأجواء الإيجابية التي أضفتها لقاءات بعبدا وبيت الدين بعد لقاء المصارحة والمصالحة في القصر الجمهوري، ومن ثم اللقاءات المكثفة مع القوى السياسية والحزبية والفاعليات في الجبل، إلا أن الإنقسامات والخلافات عادت لتظهر من جديد على غير صعيد ومستوى، وما حادثة الشويفات أمس الأول إلا الدليل على أن المصالحة الدرزية ــــــ الدرزية بين المختارة وخلدة لا زالت صعبة المنال، وكل ما في الأمر أن عملية تبريد للأجواء قد حصلت، والدلالة المواقف الأخيرة التي أطلقها النائب طلال إرسلان على خلفية أحداث الجبل في الثمانينات، مما يبقي لقاء بعبدا هشّاً أمام عودة الإعتداءات الأمنية والتذكير بمراحل الحرب، وصولاً إلى الخلاف المرتقب إن على الصعيد الدرزي ـــــــ الدرزي، أو على الصعيد المسيحي ـــــــ المسيحي، حول التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، ما ظهر بوضوح بعد استبعاد مرشّح «القوات» الدكتور سعيد مالك من المجلس الدستوري.

الديار/ دوللي بشعلاني

جدّد مجلس الأمن الدولي في نهاية آب المنصرم للمرة الثالثة عشرة لبقاء قوّات «اليونيفيل» في جنوب لبنان لمدّة سنة إضافية تنتهي في آب من العام المقبل 2020 من دون أي تعديل في مهامها وعديدها. ولكن هذا التمديد جاء على ضوء مشروع قرار أعدّته فرنسا بهذا الشأن، داعياً جميع الأطراف الى الحفاظ على السلام في المنطقة، ومهدّداً من خطورة انتهاك مسألة "وقف الأعمال العدائية بين الجانبين" التي ينصّ عليها القرار 1701 الصادر في آب من العام 2006. وهذا الأمر، وإنّ دلّ على شيء، بحسب أوساط ديبلوماسية مطّلعة، فعلى حرص فرنسا على الأمن والسلم الدوليين في لبنان كونه ينعكس على دول المنطقة ككلّ.

الأخبار/ فراس الشوفي

يستعد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا السويسري بيار كرينبول، لزيارة لبنان منتصف الأسبوع المقبل ولقاء المسؤولين اللبنانيين، في خضم خضوعه للتحقيق من قبل لجنة أممية بتهم فساد واستغلال السلطة. وبدل أن تعمل الدول التي ستتأثر حتماً بأي خلل يصيب دور المنظمة الدولية، مثل لبنان والأردن، على تسريع الحلول وتفكيك الذرائع الأميركية الهادفة إلى تصفية المنظمة، عبر الضغط على كرينبول للاستقالة، لا يبدو أن أحداً من المسؤولين منذ أشهر في البلدين، يبذل جهداً حقيقياً لحلّ الأزمة، وسط تراجع عدد من الدول، الأوروبية تحديداً، عن دفع حصتها إلى صندوق دعم الوكالة بحجة التحقيق الحالي وشبهات الفساد.