روسيا اليوم

حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي.. 270 اتفاقية بأكثر من 51 مليار دولار

أعلن الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، أن حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي الروسي هذا العام كانت اتفاقيات بأكثر من 51 مليار دولار. وقال تروتنيف في مؤتمر صحفي في ختام منتدى الشرق الاقتصادي، إن المشاركين في المنتدى هذا العام وقّعوا 270 اتفاقية، بقيمة تجاوزت الـ3.4 تريليون روبل (نحو 51.5 مليار دولار). وأضاف المسؤول الروسي، أن قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال منتدى العام الجاري تزيد عن حصيلة العام الماضي بنسبة 13%، ما يعد إنجازاً جديداً للمنتدى، الذي ينعقد بشكل سنوي في مدينة فلاديفوستوك. وعن المبادرات التي تم إعلانها لزيادة جاذبية منطقة الشرق الأقصى في روسيا، أشار إلى مبادرة القروض السكنية للأسر الشابة، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى. وتتمحور المبادرة حول منح قروض سكنية بفائدة سنوي مغرية عند 2% للأسر الشابة في منطقة الشرق الأقصى، وأشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق المبادرة هذا العام، وتستمر لمدة 5 سنوات. واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأسبوع الجاري فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر المنتدى نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلداً.

روسيا اليوم

أنقرة توضح تصريح أردوغان حول فتح أبواب تركيا أمام اللاجئين إلى أوروبا

أوضحت أنقرة أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول فتح أبواب بلاده أمام اللاجئين نحو أوروبا "ليست تهديدا أو مخادعة وإنما حقيقة". وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي، على هامش مشاركته في منتدى أمبروسيتي بنسخته الـ 45 في مدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا، إن "تركيا ليست حارسة لأي دولة ولا مستودع مهاجرين، وليست أيضاً بلداً يدفع فاتورة الأزمات التي افتعلها الآخرون". وشدد أوقطاي على أن الاعتقاد بأن تركيا ستحتضن موجة هجرة جديدة إذا بدأت، في جميع الأحوال، وعدم المبالاة إزاء هذه القضية، "مقاربة خاطئة تماماً."