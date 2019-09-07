الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري تفقد مرفأ بيروت: نعمل ليل نهار لننهض بالبلد ويكون لدينا صفر مشاكل سياسية ونتفق على كل الأمور

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن "علينا أن نعمل ليل نهار لكي ننهض بالبلد، ويكون لدينا صفر مشاكل سياسية ونتفق على كل الأمور. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جولة أجراها على حرم مرفأ بيروت: "أردت أن آتي إلى هنا لكي أرى بأم العين ما الذي يحصل في المرفأ. فعلياً هذا المرفأ عانى الكثير في السابق لأن وتيرة الأعمال فيه كانت بطيئة، فتم تعيين لجنة موقتة، والحمد لله، اليوم مرفأ بيروت من أهم المرافئ في المنطقة، وهناك اليوم نحو مليون وثلاثمائة مستوعب وهي في تزايد. أضاف: "علينا أن نطور أنفسنا، وألا نبقى باللجنة الموقتة بل أن نذهب باتجاه الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهو موجود اليوم هنا، لكنه بحاجة إلى مزيد من التطوير. ولذلك، أود أن أشكر مجلس الإدارة الذي عمل وتعب، وكل من عمل لكي يصل المرفأ إلى ما وصل إليه.

وكالة الأناضول

ألمانيا: نتوقع استمرار اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس، إن اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي الموقع في آذار 2016، اتفاق ناجح، وأنهم ينتظرون استمراره. جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع انعقد في المركز الفيدرالي للصحافة بالعاصمة الألمانية برلين. وأشارت فيتس، إلى أن عدد اللاجئين الذين يعبرون إلى الجزر اليونانية من تركيا، أقل من العدد الذي كان قبيل الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وتابعت: "الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي المبرم في 18 آذار 2016 يعدّ نجاحًا ونفترض أنه سيستمر".وردًا على سؤال عما إذا كانوا على تواصل مع الحكومة التركية أيضًا، قالت فيتس "بالطبع نعم".

وكالة أنباء رويترز

بومبيو يقول خطة السلام بالشرق الأوسط قد تعلن خلال أسابيع

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل. ورداً على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة كانساس قال بومبيو ”أعتقد أننا سنعلن رؤيتنا خلال الأسابيع القادمة." وكان جيسون جرينبلات مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تكشف عن الجزء السياسي من الخطة المنتظرة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 17 أيلول الجاري.

وكالة أنباء شينخوا

ماكرون للحريري: فرنسا ملتزمة باستقرار لبنان وأمنه

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "التزام فرنسا باستقرار لبنان وأمنه وبتعزيز دولته ومؤسساتها"، مشدداً "على أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية" اللبنانية مع إسرائيل. وأعرب ماكرون، خلال الاتصال عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع مؤتمر (سيدر) الاستثمارية، خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيار دوكان بالرئيس الحريري. وكان مؤتمر (سيدر) للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني قد عقد في باريس في 6 نيسان 2018، وأسفر عن تعهد الدول والصناديق المشاركة بتقديم أكثر من 11 مليار دولار كهبات وقروض لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ مشاريع للاستثمار والنهوض بالبنية التحتية في مختلف القطاعات. وأوضح البيان أن "ماكرون والحريري توافقا على متابعة البحث المعمق بتسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة خلال لقائهما المرتقب في 20 أيلول في باريس".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

محادثات أمريكية روسية في فيينا حول مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائب وزير الخارجية جون ساليفان، سيشارك في فيينا يوم 9 أيلول الجاري، في محادثات حول مكافحة الإرهاب مع نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لاستخدام هذا الحوار كمنصة لتسهيل تبادل المعلومات، التي يمكن أن تحمي الولايات المتحدة وشعبها ومصالحها - وكذلك مصالح شركائنا وحلفائنا - من الهجمات الإرهابية".موسكو: من الممكن مناقشة الضربات على إدلب خلال المشاورات الروسية الأمريكية.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن "يأتي الجانب الروسي إلى اللقاء بنفس الالتزام الجاد بحماية العالم من الجماعات الإرهابية الخطرة مثل "الدولة الإسلامية"، و"القاعدة"، التنظيمان الإرهابيان المحظوران في روسيا.