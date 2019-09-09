الشرق الأوسط 26 / 8 /2019

بريطانيا تبتكر جلداً قادراً على تغيير لونه مثل الحرباء

كان فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية الذي قام بصنع جلد صناعي يغير لونه قد قال إن المادة التي صنع منها الجلد تتكون من جزئيات متناهية الصغر مغلقة بمادة من البوليمارات يتم ضغطها داخل قطرات صغيرة من المياه داخل الزيت. وعند تعرض هذه الجزئيات للضوء أو الحرارة فإنها تتلاصق بها مما يؤدي إلى تغيير لونها.

وفي الطبيعة، تستطيع بعض الكائنات الحية تغيير لونها بفضل مواد صبغية موجودة في خلايا الجلد. وتحتوي طبقات الجلد في هذه الكائنات على ألياف مرنة لتحريك الأصباغ تحت الجلد، حيث يتم نشر الأصباغ لتغيير اللون أو سحبها من طبقات الجلد لإستعادة اللون الطبيعي. وتعتمد التقنية التي طورها الباحثين على الألياف المرنة ويستخدمون تقنيات دقيقة للغاية من أجل تغيير اللون اعتماداً على التأثر بالضوء .

30 / 8 / 2019

"خيط روبوتي" يتسلل بالأوعية الدموية لعلاج أمراض الدماغ

أعلن مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأميركا في دراسة في دورية علوم الروبوتات"Sciene Robotics" عن تصميم روبوت قابل للتوجيه مغناطيسياً يشبه الخيوط، بحيث يمكنه أن ينزلق بفعالية عبر مسارات ضيقة متعرجة، مثل الأوعية الدموية في الدماغ.

ويطمح مهندسو المعهد في أن يساعد هذا الاختراع الأطباء مستقبلاً على توجيه الروبوت عن بعد عبر الأوعية الدماغية للمريض لعلاج الانسداد والآفات بسرعة، مثل تلك التي تحدث في حالة تمدد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية، ويقوم الأطباء حالياً لإزالة الجلطات الدموية في المخ، بإجراء جراحة داخل الأوعية الدموية، وهي عملية دقيقة يقوم فيها الجراح بإدخال سلك رفيع عبر الشريان الرئيسي للمريض، عادةً في الساق أو الفخد، ويسترشد بمنظار الفلور الذي يصور الأوعية الدموية في وقت واحد باستخدام الأشعة السينية، ثم يقوم الجراح بتدوير السلك يدوياً في وعاء الدماغ التالف، ويمكن بعد ذلك ربط القسطرة على طول السلك لإيصال الأدوية أو أجهزة استرجاع الجلطات إلى المنطقة المصابة.

26 / 8 / 2019

اكتشاف غامض تحت قيعان محيطات العالم

اكتشف علماء احتياطياً كبيراً وموزعاً من غاز الميثان تحت محيطات العالم، مخزناً في جيوب صغيرة داخل الزبرجد الزيتوني.

ومنذ وقت طويل، عرف العلماء بوجود الميثان المدفون تحت قاع البحر، والذي أطلق من فتحات في أعماق البحار ولكن أصوله الدقيقة لم تكن واضحة.

ويعتقد أن غاز الميثان تشكل عندما حوصرت مياه البحر في الصخور وخضعت لتفاعل كيميائي.

ويقدر العلماء أن جميع جيوب الميثان هذا لم يساعد في تغذية الحياة على الأرض فحسب بل قد يوفر أيضا مصدراً للميثان على كواكب أخرى في النظام الشمسي.

ويعتمد العلماء أن الميثان ينتج عندما تصبح مياه البحر، التي تتسرب عبر القشرة المحيطية بعمق، محبوسة داخل معدن يسمّى OLIVINE (الزبرجد الزيتوني) عند درجات حرارة أعلى من 400 درجة مئوية لتشكيل ما يسمى " إدراج السوائل".

الشرق 27 / 8 / 2019

جهاز فائق الحساسية لتقييم حالة الأوعية الدموية

وضع العلماء في معهد " بروخوروف" للفيزياء العامة تكنولوجيا جديدة لقياس مواصفات تيار الدم داخل الأوعية الدموية.

وقال الباحث إنّ الجهاز الجديد سيزيد من دقة تقييم نتائج العمليات الجراحية التي أجريت على الأوعية الدموية.

وأضاف: "اقترحنا سبيلاً جديداً لتقييم حالة الأوعية الدموية انطلاقاً من مواصفات تيار الدم باستخدام مستحلب خاص يتم حقنه داخل الأوعية حيث يضيء في مجال الموجات تحت الحمراء بقوة نحو 850 نانومتر، ثم اخترعنا جهازاً حساساً يسجل هذه الإضاءة بشريط فيديو وذلك باستخدام أشعة الليزر". ويساعد هذا التسجيل الأطباء في تقييم تفاصيل دقيقة لتيار الدم وتحديد أقسام الأوعية الدمويّة التي تتراكم فيها مشاكل يمكن أن تؤدّي إلى بتر الساق في حال الإصابة بمرض السكري مثلاً.

الجمهورية 4 / 9 / 2019

فوائد غير متوّقعة للفلفل الحار

تبين أن الفلفل الحار يتمتع بفوائد علاجية وتناوله يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان.

وبيّنت نتائج مجموعة دراسات علمية أن الفلفل الحار:

يحافظ على استمرار ضغط الدم: فقد أثبتت الدراسات العلمية أنّ المركبّ الكيميائي "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار، يرفع مستوى أوكسيد النتروجين في الدم، ما يمنع تطّور الالتهابات في الجسم وينظّم ضغط الدم.

يساعد على فقدان الوزن، أن مركّب "كابسيسين" يحفّر الجسم على حرق كمية أكبر من الدهون لتوليد الطاقة.

يحسّن صحة القلب: وفق ما نشرته مجلة الجمعية الكيمائية الأميركية، يساعد مركّب "كابسيسين" على تخفيض تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، وله خاصية كبح نشاطا الجين المسبب في تضييق الشرايين. وبفضل ذلك يتحسن تدفق الدم الى القلب، ما يقوي تغذيته ويؤثر إيجاباً في عمل عضلة القلب.

يقي من تطور السرطان: مركّب"كابسيسين" مضاد قوي لنشوء أورام الأمعاء، الفلف الحار يساعد في منع تطور الأورام، ويطيل عمر المصابين بالمرض. كما بيّنت نتائج دراسات علمية، أن المركب قادر على ابطاء تطور سرطان الرئة.

4 / 9 / 2019

هذا ما عليكم معرفته عن مشروبات ال"Diet"

كشفت اختصاصيّة التغذية، كيلي بلاو، من كاليفورنيا 4 أسباب عملية يجب أن تدفع كل شخص إلى إعادة التفكير في عادته المتعلّقة بمشروبات الدايت عموماً، والصودا خصوصاً:

إرباكها للجسم والدماغ

عند تذوّق شيء حلو، يتفاعل الدماغ والجسم عن طريق إفراز الإنسولين تحسّبا للغلوكوز الذي يسير في الدم نتيجة إستهلاك شيء مع السكر. لكن عند استهلاك محلَ صناعي، ينتهي الأمر بإفراز الأنسولين عندما لا يكون ضرورياً، بما أنّ هذه المحلّيات لا تؤثّر في غلوكوز الدم بالطريقة ذاتها التي تتمتع بها نظيراتها التي تحتوي على الكالوري.

ارتباطها بالسكّري

لقد أظهر بحث صدر في آذار 2013 في “ The American Journal of Clinical Nutrition” راقب أكثر من 60 ألف امرأة، أنّ احتساء كل من المشروبات المحلاّة بالسكر والمحلّي الصناعي ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكّري من النوع الثاني. غير أنّ الباحثين وجدوا أنّ المجموعة التي حصلت على السكر كانت في خطر أكبر.

قدرتها على العبث بميكروبيوم الأمعاء

وفق “Harvard Health” ، فإنّ ميكروبيوم الأمعاء مسؤولة عن درء بعض الأمراض. غير أنّ المحلّيات غير الغذائية، التي تشمل كل شيء بدءاً من الأسبرتام مرورا بالستيفيا وسكر الكحول، قد تغيّر ميكروبيوم الأمعاء بطريقة سيّئة. فقد تسبب السكارين بحدوث إلتهاب، في حين أنّ السوكرالوز غيّر قليلاً البكتيريا في الأمعاء.

أخيرا، شددت بلاو على أنّ الأشخاص يلجأون إلى الصودا الدايت للسيطرة على شهيّتهم على السكّر، لكنّها في الواقع قد تجعل تدمير الإدمان على السكر أصعب بكثير.

6 / 9 / 2019

البلاستيك يغزو الأمعاء

وجدت دراسة جديدة أنّنا نلتهم جميعا نحو 73 ألف قطعة صغيرة من البلاستيك كل عام، من خلال طعامنا وشرابنا. ويدخل البلاستيك عن غير قصد الفم والأمعاء حيث وجد الباحثون أنّ المياه العبّاة في زجاجات يمكن أم تكون واحدة من أكبر مصادر الجسيمات المجهريّة، التي قد تعرّض صحّتنا للخطر. وتشمل المواد البلاستيكيّة الدقيقة نفايات البلاستيك، والألياف الصناعية، والخرز الموجودة في منتجات النظافة الشخصيّة. وما يزال الخطر على الأشخاص غير معروف، في حين انتشرت مخاوف من إمكانية تراكم المواد الكيماويّة السامة ودخولها مجرى الدم. واكتشف فريق البحث 7 أشكال من أنواع البلاستيك، ما يشير إلى وجود العديد من مصادر التلوّث المختلفة.

30 / 8 / 2019

الشرطة الأمنية تجنّد النحل!

تدرس الشرطة الألمانية فكرة قد تبدو غريبة حاليا، وتتعلق بإمكانية "تجنيد" النحل لتأدية مهمات محددة.

وقدّمت الشرطية سونيا كيسلر(22 عاماً) والتي تهوى تربية النحل، الفكرة خلال بحث تخرّج للحصول على الشهادة الجامعية، تحت عنوان" نحل تعقّب المخدرات، ثورة في عمل الشرطة؟" وجاء في البحث أن الكلاب التي يعتمد عليها في الكشف عن المخدرات غير قابلة سوى للاستخدام لوقت قصير، وتركّز على شخص بعينه، إضافة إلى أنّ تدريبها مجهد ومكلف.

ويستطيع "النحل الكاشف" الذي يلّحق بشكل حر، التنقيب في مساحة تصل الى 50كلم2، ويمكن استخدام النحل بشكل خاص في الكشف عن مزارع المخدرات والعثور على مادة TNT المتفجرة.