TL

على أبواب العام الدراسي، لا صوت يعلو فوق صوت الأقساط المرتفعة للمدارس والجامعات، فيما الخطط الاقتصادية للمعالجات قيد التبلور، تحت سقف ورقة بعبدا ومتطلبات "سيدر"، وبينهما اجتماعات في القصر الجمهوري وفي السراي الحكومية وتنشيط للتشريعات.

وفي روزنامة الأسبوع المقبل، لقاء خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة لرئيس الجمهورية مع ديفيد شنكر، الوسيط الأميركي الجديد بشأن ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي.

المنار

مع انقلاب الصورة على الحدود مع فلسطين المحتلة، فإن البلد يحتاج داخلياً إلى صورة وطنية جامعة للخروج من الأزمات. ولا شك أن اللقطات من أعالي اللقلوق إلى عين التينة، تدعم ذلك، شرط استبعاد فرضية الانقلابات السريعة.

nbn

هدوء نهاية هذا الأسبوع، لن ينسحب على الأسبوع الطالع، الذي تضيق أجندته بالمواعيد والمحطات والاستحقاقات التي تتداخل فيها الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.

أقرب المحطات، زيارة يبدأها غداً لبيروت خليفة ديفيد ساترفيلد، ديفيد شنكر، لمتابعة الحراك الأميركي على خط ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

mtv

بين رحيل المبعوث الفرنسي بيار دوكان ومجيء المبعوث الأميركي ديفيد شنكر، تتظهر صورة الواقع اللبناني في واجهتها المطلة على العالم أكثر فأكثر، وما بدا منها بوضوح حتى الساعة، أن لبنان موضوع في غرفة المراقبة المكثفة، منعاً لسقوطه اقتصادياً ومالياً، ومنعاً لسقوطه الكلي في أحضان إيران.

NTV

ملف وقف الهدر والفساد، والذي يتمدد من المعابر الشرعية وغير الشرعية إلى عمق المؤسسات، يبقى كالصدى في البرية، إذ يعلو الصراخ حوله من دون خطوات ملموسة تحد منه، باستثناء ما أعلنه مصدر وزاري من أن إقرار بند التعيينات القضائية في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، سيعطي العهد والحكومة يداً تنفيذية لمكافحة الفساد.

OTV

وسط هذه الأجواء، ينطلق أسبوع يفترض أن يكون حاسماً لناحية بدء الترجمة العملية لما رسم من خطط وما اتفق عليه من مبادئ. وعند الامتحان تكرم غالبية الطبقة السياسية، أو تهان.

LBC

بعد لقاءات لم الشمل التي شهدها الـ week end، حان وقت الحقيقة وترجمة الأفعال بالأقوال. فهذه اللقاءات، وعلى الرغم من أهميتها ليست جديدة، والوعود التي أطلقت بعدها كذلك، والمطلوب اليوم وضع خطة تعتمد توحيد الرؤية بين الأفرقاء، تحقيقاً لهدف الإنقاذ الاقتصادي.

الميادين

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح له، أن أنقرة ترفض الجهود الأميركية الرامية في ما يبدو لإقامة "منطقة آمنة" لمنظمة إرهابية في شمال شرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي أن هناك خلافات مع واشنطن بشأن كل النقاط المتعلقة بالمنطقة الآمنة في سوريا، معتبراً أنه "إذا لم نبدأ بتشكيل "منطقة آمنة" مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية أيلول فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

الجزيرة

أعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد، تأجيل لقاء ​أمير الكويت​، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، أن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة.

العربية

دعا سفير ​العراق​ لدى ​الجامعة العربية​، ​أحمد نايف​ الدليمي، لـ"إعادة عضوية ​سوريا​ بالجامعة"، مطالباً "السوريين واليمنيين والليبيين بتجاوز الخلافات والحوار لإحلال ​الأمن​ والاستقرار ببلادهم."

وفي كلمة له خلال افتتاحية أعمال ​الدورة​ الـ 152 العادية لمجلس الجامعة العربية في مقرها بالقاهرة​، حيث يترأس العراق أعمال هذه الدورة التي تعقد على مستوى المندوبين الدائمين، أوضح الدليمي أن "المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات متسارعة تتطلب إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه التحديات لمواجهة الأخطار والأزمات التي تشهدها بعض ​الدول العربية​"، مشدداً على "ضرورة تجنب سياسات التصعيد والتدخلات الخارجية والعمل على تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة".