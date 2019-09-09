لبنان الحر

أكد النائب ​بيار بو عاصي​ أننا "نريد دولة يكون فيها المواطنون سواسية أمام القانون وخالية من الولاءات والمحسوبيات والاستزلام"، معتبراً أن "الديمقراطية منظومة أخلاقية، وليست أكثرية عددية. والمحسوبيات والتفلت و​الفساد​، بعيدة عن مفهوم الديمقراطية"، آسفاً أن "يتم اليوم، التفريط بسيادة ​الدولة​، لأنها تتعايش وتتقاسم السلطة مع الدويلة، التي لديها مشاريع خارجية، لا تشبه حلم شهدائنا بأي شيء"، مشدداً "نريد دولة تدار بالشراكة بين كل ​الشعب اللبناني​".

صوت لبنان

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، إلى أن "​حزب الكتائب​" رفض الاتفاق الذي حصل بين أفرقاء السلطة لتعيين أعضاء المجلس الدستوري، معتبراً أن نهج ​المحاصصة​ بات أمراً واقعاً.

ورأى حنكش أن هذا النهج يؤدي إلى ما يشبه الشهر العسل بين أفرقاء السلطة، عندما يكون هناك تعيينات، بينما قد يؤدي إلى حرب أهلية عند الاختلاف في ما بينهم.

radio orient

استقبلت النائب ​بهية الحريري​، في مجدليون، رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ​خليل حرفوش​، يرافقه رئيس جمعية الطاقة اللبنانية (LNE) غسان الخوري مع وفد من الجمعية، بحضور منسق عام ​تيار المستقبل​ في الجنوب ناصر حمود، حيث أطلعها الوفد على التحضيرات لـ"مؤتمر تنمية الجنوب" الذي تنظمه الجمعية في 26 تشرين الأول في دار العناية - الصالحية. وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع الاقتصادية وشؤون تنموية وعامة.

اذاعة النور

أشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له إلى أن هناك "مساعدات دولية بملايين الدولارات لطبابة النازحين وتعليمهم عندنا." ويتم استخدام مستشفيات ومدارس رسمية ولا يطالب ​لبنان​ بقرش"، مضيفاً: "نازح ومواطن في ​مستشفى​، النازح يعالج فوراً والحقنة يسجلونها ​عملية جراحية​، واللبناني يرمى على الطاولة"، معتبراً أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مع بقاء النازح بحجة القطيعة مع الرئيس السوري ​بشار الأسد​".

صوت المدى

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أن "عبر المعابر غير الشرعية تم ضبط 449 مهرب في عام 2019"، مشيراً إلى أن "ما يتم تهريبه عبر هذه المعابر لا يقارن بما يخرج عن المرفأ وأماكن أخرى".

وفي حديثه، أوضح بو صعب أن "الحدود اللبنانية مع ​سوريا​ 260 كلم، و​الجيش​ أقفل كل المعابر غير الشرعية فيها لكن هناك مساحة 30 كيلومتر، حيث القرى متداخلة بين ​لبنان وسوريا​ وسنقيم خطة لنرى المعابر غير الشرعية".