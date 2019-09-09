"الجمهورية" عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، النائب تيريز كوني في منصب وزيرة العمل والتقاعد لتحل محل الوزيرة أمبر رود التي استقالت من منصبها احتجاجاً على سياسة الحكومة " وعلى قرار جونسون إقالة 21 نائباً متمرداً من الحزب المحافظ صوتوا هذا الأسبوع مع المعارضة لمصلحة مشروع قانون إرجاء "بريكست" في مجلس العموم. وقالت "صنداي تايمز" إن رئيس الوزراء البريطاني مستفيد لنقل المعركة إلى المحكمة العليا لتحدد ما إذا كان بإمكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل "بريكست".

"الجمهورية" أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السبت أنه تم تشغيل 40 جهاز طراد من طراز متطور في ثالث خطوة تتخذها الجمهورية الإسلامية لخفض امتثالها للاتفاق النووي.

"الجمهورية" شددت طهران على أنها ستواصل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة منشآتها النووية.

"الجمهورية" قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدماً في قراره سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان كما نص عليه مشروع اتفاق تم التفاوض بشأنه مع طالبان.

"الجمهورية" أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس أن الولايات المتحدة لا تستبعد استئناف المفاوضات مع حركة طالبان شرط أن تغير طالبان سلوكها وتحترم تعهداتها.

"الشرق الأوسط" رفض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاليكس التهديدات الأخيرة للرئيس التركي حول احتمال تدفق دفعة جديدة من المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي.