"اللواء" باشرت أنقرة وواشنطن صباح أمس أول دورياتهما المشتركة في شمال سوريا قرب الحدود التركية في مناطق سيطرة الأكراد. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سارع إلى توجيه انتقاد حاد إلى الولايات المتحدة عندما اتهمها بأنها لا تقيم المنطقة الأمنية من أجل تركيا، بل من أجل الإرهابيين. وقال إنه لا يمكن إنجاز المنطقة الأمنية عبر تحليق 3 إلى 5 مروحيات أو تسيير 5 إلى 10 دوريات ونشر جنود بشكل فوري.

"الجمهورية" ذكرت "لو فيغارو" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدّد بالطعن في الاتفاق المتعلق باللاجئين الذي وقع مع أوروبا عام 2016 إذا لم تساعده في إنشاء منطقة آمنة لإيواء اللاجئين، وأعلنت تركيا أن رئيسها سيفتح الأبواب أي الحدود البرية والبحرية التي تؤدي إلى الدول الأوروبية.

"الشرق الأوسط" كشفت صحف روسية نهاية الأسبوع الماضي عن أن 3 ضباط من الجيش الروسي قتلوا، وأصيب اثنان بجراح نتيجة انفجار ألغام أرضية قرب بلدة جورين في محافظة إدلب، في حين سارعت وزارة الدفاع إلى نفي الخبر.

"اللواء" قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقاً.

"الشرق الأوسط" تجددت المواجهات العنيفة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أمس، لليوم الثاني على التوالي بعد سقوط نحو 70 شخصاً بين قتيل وجريح في معارك بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

"الجمهورية" أكدت السعودية والإمارات وحدة موقفيهما في دعم الحكومة الشرعية في اليمن والدعوة إلى الحوار.

عبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن امتنانه لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن.