النهار/ ابراهيم حيدر

تناول زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى لبنان، مشيراً إلى أن الزائر الأميركي سيبحث بشكل رئيسي ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

ووصف لبنان بأنه أمام مرحلة خطيرة كونه يواجه استحقاقات مالية واقتصادية وسياسية وأمنية، وأن المجتمع الدولي ينتظر منه إصلاحات كي يصار إلى تقديم معونات مالية له لافتاً إلى أن الأميركيين يريدون فرض ستاتيكو جديد لمنطقة الحدود اللبنانية – الفلسطينية يمنع الحرب المفتوحة في المرحلة الحالية.

النهار/ رضوان عقيل

نقل عن سفراء أوروبيين قولهم إنهم لا يثقون بالكثير من المشاريع التي تقدم عليها الحكومة في معالجة الأزمات، لافتاً إلى أن مرجح ديبلوماسي وصف حوار الطاولة الاقتصادية بالمسرحية الفاشلة بعدما لمس عدم جدية في تنفيذ مقرراتها.

وأشار إلى أن السفراء الأوروبيين يتناولون قضايا معيشية واقتصادية لا يكترث لها المسؤولون اللبنانيون نتيجة خلافاتهم اليومية كما إنهم لا يكترثون لمواجهات الهجرة التي يقوم بها الشباب إلى الخارج ولا ينكرون بالعودة إلى بلدهم بسبب فقدانهم الثقة بالطبقة السياسية.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن مصادره قولها إن الأميركيين تواصلوا مع الوزير جبران باسيل بعد حادثة قبر شمون وأبدوا قلقهم من وجود محاولة لعزل النائب وليد جنبلاط أو تطويعه مشددين على أنه خط أحمر.

وأشار إلى أن الوزير باسيل يؤكد أن الطبقة السياسية لم تعد تملك ترف إضاعة الوقت للخروج من الأزمة الاقتصادية – المالية المستعجلة كاشفاً عن انزعاج وزير الخارجية من الطريقة التي استخدمها الموفد الفرنسي بيار دوكان في توجيه الرسائل إلى اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة لبيروت.

الديار/ ابتسام شديد

قالت إنه ما حصل اليوم وفق أوساط سياسية من مصالحات بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر تمثلت بلقاء اللقلوق بين رئيس التيار جبران باسيل والنائب تيمور جنبلاط بالتزامن مع مصارحة عين التينة بين الاشتراكي وحزب الله وجاء نتيجة طبيعية لمصالحة قصر بعبدا التي فتحت الأبواب أمام هذه المصالحة بعد تقديم كل الأطراف المتضررة من حادثة قبرشمون تنازلات وكان حصيلتها عودة وليد جنبلاط إلى المعادلة السياسية بعد أن خف وهجه السياسي قليلاً.

الديار/ فادي عيد

قال إنّ اللقاء الذي جمع بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، شكّل مفاجأة سياسية مردّها إلى المناخ الذي كان سائداً منذ أسابيع قليلة، عندما أطلقت اتهامات لوالد تيمور والحزب التقدمي الاشتراكي والوزير أكرم شهيّب، بـ "نصب كمين للوزير باسيل، الذي كان يقوم بجولة في الجبل، وهو ما أدّى إلى توتير الأوضاع السياسية لمدة أربعين يوماً، وتهديد أمن الجبل بشكل جدي، إضافة إلى تعطيل المؤسّسات الدستورية والبلد بأكمله.

الشرق/ ميرفت سيوفي

قالت إنها ما تزال دول مجموعة سيدر تطيل حبل الصبر على الدّولة اللبنانيّة، وللمناسبة الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان ليس كما وصفه بعضهم بـ"المندوب السّامي" فهو مكلّف بمهمّة وبمتابعتها وفي كلّ مرّة يأتي إلى لبنان يصاب بخيبة أمل من عدم جديّة الدّولة في تحقيق أي إصلاح حقيقي طالبتها به دول سيدر، وهؤلاء باتوا يعرفون أنّ دولتنا تمارس لعبة الخداع، وأّنها متمسّكة بهذه السياسة بل ومتمرّسة في ممارستها!